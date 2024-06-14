Болгарский политик предупреждает об «омерзительной ядерной провокации» англосаксов, если Россия продолжит наступление

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Поскольку отправлять на убой скоро станет некого, американцы и британцы могут взорвать на территории Украины ядерную бомбу, и обвинить в этом Россию.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная военно-техническая «помощь», хотя никакая это не помощь, даже если прибудет, то бойцов неоткуда взять. А если неоткуда взять, а железо есть, у британцев и американцев, других вариантов, кроме как отправить каких-то восточных европейцев, нет. А они не хотят, бузят. И даже в Европарламент уже входят двести пятьдесят консерваторов, а это будут из партии анти-войны. И если российское наступление продолжится, либо усилится… Потому что есть данные о резерве в 300-400 тысяч, который видят где-то далеко. Этого не хватит, чтобы захватить Харьков, но обойти большие города и продвинутся насколько получится, технически возможно», – подчеркнул политик.

«Если будет техника, но не будет людей, и Россия будет продолжать с наступлением, с учётом этого резерва, если он существует, то тогда им [Западу] придётся имитировать ядерный удар. Либо что-то такое другое омерзительное. Они могут доставить Украине такие ядерные заряды, и попытаться бабахнуть по России, чтобы дополнительно её спровоцировать. Но британцы всегда любили игру под чужим флагом – сделать вид, будто это Россия бабахнула. А у России нет мотивов, но никто потом не будет слушать оправдания», – добавил Пасков.