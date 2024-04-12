Болгарский политик рассказал, как США вбили клин между Германией и Россией      

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Болгария, Дзен, Политика, Польша, Россия, США


США использую Польшу для того, чтобы вбить клин между Германией и Россией, союз между которыми поставил бы крест на гегемонии США. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США поняли, что конгломерат Германия плюс Россия, которая заканчивается на Тихом океане – это конкурент, с которым они не могут справиться никак физически. И что нужно сделать, чтобы этого никогда не произошло?

Им нужно создать будущего «сильного человека» Европы в качестве Польши. Польша будет той страной, куда лжебеженцы коричневые и чёрные не идут, потому что это управляемые процессы. Это не Польше их не пускает, это в центральных планах так задумано», – отметил политик.

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США использую Польшу для того, чтобы вбить клин между Германией и Россией, союз между...



«Польша – это та, в которой всё вооружение времён Варшавского договора было сохранено. А у нас всё это подчистили под корень. И чтобы усилить Польшу, и подготовить её военным образом, чтобы она была клином между Германией и Россией. От Польши предполагается, чтобы она была антигерманской и антирусской одновременно. Для этого сделали Вышеградскую группу», – сказал Пасков.

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