Болгарский политик рассказал, как США вбили клин между Германией и Россией      

США использую Польшу для того, чтобы вбить клин между Германией и Россией, союз между которыми поставил бы крест на гегемонии США. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США поняли, что конгломерат Германия плюс Россия, которая заканчивается на Тихом океане – это конкурент, с которым они не могут справиться никак физически. И что нужно сделать, чтобы этого никогда не произошло? Им нужно создать будущего «сильного человека» Европы в качестве Польши. Польша будет той страной, куда лжебеженцы коричневые и чёрные не идут, потому что это управляемые процессы. Это не Польше их не пускает, это в центральных планах так задумано», – отметил политик.

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«Польша – это та, в которой всё вооружение времён Варшавского договора было сохранено. А у нас всё это подчистили под корень. И чтобы усилить Польшу, и подготовить её военным образом, чтобы она была клином между Германией и Россией. От Польши предполагается, чтобы она была антигерманской и антирусской одновременно. Для этого сделали Вышеградскую группу», – сказал Пасков.