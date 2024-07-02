Болгарский политик: «В ЕС все рушится. Русских спецов заменили на квотных геев!»

Максим Столяров.  
02.07.2024 12:51
  (Мск) , Москва
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Болгария, Дзен, ЕС, ЛГБТ, Россия, Экономика


Антироссийская политика Евросоюза принимает самые иррациональные формы и уже приводит к кризису экономики, деградации производства и оттоку бизнеса в Америку и Китай. Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«[Начавшийся] в марте-апреле 2022 года истерический накал поддерживался противоестественным образом в СМИ, рекламе, агитации, дезинформации и в институтах. Например, русских студентов в ВУЗах Западной Европы выгоняли, высылали, визы не обновляли. Мало того, у меня есть знакомый, который высоко в иерархии авиационной компании, которая обслуживает большой международный хаб грузовых полётов в Лейпциге. Там у них русские были на вес золота – инженеры, технари, пилоты. Их заставили выгнать всех, не имея ничего взамен!

А следующих – знаете, из каких подают? Из этих ЛГБТ+ активистов, потому что там уже квоты. И годится он для этой работы – не годится, ты противоестественным образом обязан по квотному принципу не просто назначить, но чтобы он не был грузчиком или уборщиком, чтобы он был на уровне выше среднего, а по возможности – начальником. А квалификация? Какая квалификация. Его ориентация – это квалификация. Выгоняем профильных специалистов, причём не только в авиации», – рассказал Пасков.

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Антироссийская политика Евросоюза принимает самые иррациональные формы и уже приводит к кризису экономики, деградации...



По его словам, то же самое в производстве немецких авто, куда назначают «таких» даже в конструкторские бюро, от чего страдает качество.

«Всё рушится со страшной скоростью. Европейцы это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что не Россия им виновата. Хотя, говорят, это всё из-за России. Это Россия что ли взорвала «Северные потоки» 1 и 2? Россия закрыла наши атомные электростанции? Россия что ли выносит наши предприятия в сторону Китая и Америки?» – возмущался политик.

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