Болгарский политик: Зе-команда разворовала натовскую помощь. ВСУ нечем останавливать русские танки

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Собственного ВПК на Украине нет, а западное оружие распродаётся на чёрных рынках, поэтому всушники вынуждены с автоматами воевать против танков.  

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собственного ВПК на Украине нет, а западное оружие распродаётся на чёрных рынках, поэтому всушники...

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«Собственного ВПК нет, если Тарасы заканчиваются, если девичьи батальоны не просто отправляют, но погибают пачками. Там оружие страшное, ФАБ, кассетные бомбы, артиллерия, много чего там страшного.

Я видел кадры, как российский танк подходит к окопу, и расстреливают бойцов почти в упор, 5-10 метров. Почему? Потому что у них РПГ нет. Потому что у них «Джавелины» закончились. У них ничего против этих танков нет, кроме стрелкового оружия. А табельным пистолетом или там АК, мягко говоря, танк не сильно остановишь», – сказал Пасков.

«Слушайте, куда подевались вообще-то эти «Джавелины»? Я могу вам сказать, куда они подевались, потому что интернет штука такая упрямая, и там видно, как украинские источники продают на черном и на сером рынке «Джавелины».

А кто там вообще это распространяет? Это Тарас, что ли, из окопов дал объявление? Тарас за какие деньги это не продаст, потому что – вон там танки. Значит, «Джавелинами» кто-то там промышляет из тех, которые первыми это получают, и которые к окопам вообще никакого отношения не имеют», – возмутился болгарин.

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