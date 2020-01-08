Болгарский премьер получил нагоняй от трех президентов в Стамбуле

08.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич уверен, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган убедили сегодня премьер-министра Болгарии Бойко Борисова не затягивать строительство газопровода «Балканский поток», который является сухопутным продолжением «Турецкого потока» в сторону Австрии.

Об этом он заявил сегодня в Стамбуле, где вместе с Путиным, Эрдоганом и Борисовым принял участие в церемонии посвященной вводу в эксплуатацию «Турецкого потока».

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«Я счастлив, что сегодня вместе с Эрдоганом и Путиным я могу поговорить с Борисовым. Мы рассчитываем соединиться с ними в мае, а может и в сентябре. Это имеет большое значение для дальнейшего прогресса Сербии», – сказал Вучич.

Сербский участок «Турецкого потока» уже построен. Вучич рассчитывает, что транзит газа позволит окупить вложения через 10-12 лет.

«Реализация проекта обеспечит развитие промышленности, экономики, а также топливно-энергетическую безопасность с меньшими затратами», – отметил лидер Сербии.

Отметим, «Балканский поток» будет иметь пропускную способность 13 миллиардов кубометров в год. Одно из его ответвлений обеспечит газом Боснию и Герцеговину и другие балканские страны.

Напомним, Болгария под предлогом проведения торгов на строительство на полгода затянула его начало.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем пригрозил, что «Газпром» может изменить маршрут газопровода, если саботаж с болгарской стороны продолжится.

В ответ болгарская сторона заверила, что газопровод будет сдан к концу мая 2020 года.

Вучич и Борисов