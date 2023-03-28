Болгарский президент против оружия для Украины – агентура США вышла на улицы

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Политики из партий откровенно евроатлантической ориентации – «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», обрушились с резкой критикой на главу государства – президента Румена Радева. Причиной стал отказ Болгарии (совместно с Венгрией) присоединиться к соглашению о поставках боеприпасов Украине. Если представитель Венгрии заявил прямо, что его страна «хочет мира», и потому не поддержит инициативу других 17 стран ЕС, то аргументы болгарского лидера были более обтекаемые и осторожные. Радев сослался на то, что его страна должна, прежде всего, думать о собственной безопасности.

Перед резиденцией президента в центре Софии собралась немногочисленная, но крикливая толпа митингующих, требующих проведения процедуры импичмента президента. Болгарское издание Novini.bg, в своей публикации, заявило дословно: «Акция протеста не была масштабной, и движение автомобилей не было остановлено на бульваре Дондуков». Адрес – Дондуков-2, знает каждый болгарин, именно там находится президентский офис.

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Занятно, что те же Novini.bg, прокомментировали происходящее в Софии, любопытной фотографией, на которой упитанная барышня, укутавшись в материю сине – желтых цветов, держит в руках американский флажок.

Ну, а где же болгарские знамена, или флаги ЕС, на худой конец? Определить заказчика этого шабаша, труда не составляет…

Раскручивание темы возможного импичмента, сам Румен Радев связал с предстоящими 2 апреля парламентскими выборами в Болгарии. Он дал четкий комментарий относительно происходящих сейчас событий:

«Должно быть всем понятно – партии войны пусть сначала выиграют выборы, пусть составят правительство, пусть возьмут на себя ответственность за решение болгарской армии передать оружие Украине. Люди, которые абсолютно ничего не понимают в военном деле, делают все возможное, чтобы вовлечь нас в процессы эскалации, которые они не могут контролировать. Я против отправки вооружений в зону военных действий. Я считаю, что конфликт не имеет военного решения. Следует добиваться немедленного прекращения огня и вести диалог».

Болгарские евроатлантисты устроили истерику в СМИ и провокации на улицах Софии не случайно. Судя по комментариям читателей на местных сайтах, симпатии народа совсем не на стороне «партий войны», пытающихся втянуть страну в прямое противостояние с Россией.

Отправиться на свалку истории этим деятелям может помешать только апатия населения и усталость от бесконечных политических игр.

Напомню, болгарам предстоят уже пятые (!) за последние пару лет, парламентские выборы. Левые партии «Возрождение», БСП, «Българската Левица» – поддерживают взгляды президента Радева, и в случае победы в избирательной компании, способны законодательно закрепить нейтральную позицию страны в глобальном конфликте НАТО – Россия. Слово за избирателями, за народом Болгарии.