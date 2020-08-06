Болгарский протест усилиями власти перестает быть мирным

06.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Нанятые правящей прозападной партией ГЕРБ «титушки» охотились за протестующими против правительства Бойко Борисова и журналистами, устраивая потасовки в болгарской столице.

Сам Борисов на партийной конференции артистично заявил, что готов уйти в отставку, но гербовцы хором «уговорили» его остаться.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне в болгарской столице в районе Тех Парка «София», где проходила конференция правящей прозападной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), спортивного вида молодые люди с партийной символикой нападали на многочисленных протестующих, требующих отставки болгарского правительства, премьера-«гербовца» Бойко Борисова и генпрокурора Ивана Гешева. Титушки набрасывались на оппозиционеров, били их, валили на землю.

Досталось от активистов «ГЕРБ-а» и журналистам. В частности один из титушек выхватил из рук корреспондента «Свободной Европы» Полины Пауновой телефон, при помощи которого та вела трансляцию, и зашвырнул подальше. Полиция никак не отреагировала на насилие на столичных улицах, даже не пытаясь арестовать молодчиков.

«Агрессивные люди были провокаторами и пытались атаковать сторонников ГЕРБ, – переиначили все произошедшее в пресс-службе партии «ГЕРБ». – Мероприятие охраняло частное охранное предприятие, на месте происшествия не было полиции. Ее вызвали после первых же столкновений с антиправительственными демонстрантами».

В свою очередь на самой партийной конференции премьер-министр и лидер «ГЕРБ» Бойко Борисов решил поиграть в бессеребренничество и народную любовь, заявив с трибуны, что готов подать в отставку «в любой момент».

«Я не хочу, чтобы в обществе возникало напряжение из-за меня», – сказал Борисов.

«Нет!», – отвечал партийному лидеру зал, и болгарский премьер милостиво согласился с «волей народа» остаться на своем посту.

Закончился минувший день столкновениями антиправительственных протестующих с полицией возле болгаро-турецкой границы. Оппозиционеры разбили палаточный лагерь возле погранперехода «Капитан Андреево» прямо на шоссе Марица. В итоге, к вечеру полиция оттеснила протестующих, открыв дорогу автомобилям.