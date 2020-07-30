Болгарский телеканал разоблачил постановочную встречу прозападного премьера «ликующим народом»

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе визита прозападного премьер-министра Болгарии Бойко Борисова на автопредприятие во Враце, активисты его партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) изображали радующееся население и бросались на прессу.

Репортаж об этом снял ТВ «Враца», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Непопулярный в народе, узурпирующий власть в стране премьер-министр Бойков Борисов совершил визит во Врацу, где находится одно из крупных автопредприятий, чтобы отчитаться посредством своего видеоблога об очередных своих успехах.

У входа на предприятие главу правительства ждала толпа в несколько десятков человек, которая при его появлении начала скандировать: «Браво, Бойко!» и аплодировать.

Однако местное ТВ подметило, что среди встречавших преобладали местные активисты правящей партии ГЕРБ, при этом для журналистов приезд премьера никак не анонсировали. Тем не менее, тех немногих представителей прессы, что по своим каналам узнали о приезде Борисова и пришли на встречу с ним, охрана на предприятие не пустила.

«Было болото, а сейчас сотни рабочих мест, это остается за людьми, – прокомментировал Борисов для своего личного ютуб-канала увиденное на предприятии. – Это самое современное предприятие в Северной Болгарии, где уже работают 1500 человек. Здесь производится электроника практически для всех немецких автомобилей, как топливных, так и электрокаров».

При этом, когда Борисов похвастался ремонтом дороги «Ботевград-Мездра», репортер ТВ «Враца» выкрикнул, что это могло произойти еще десять лет назад, но премьер все время направлял финансовые потоки в другие места. В ответ на это на журналиста начали кричать и нападать активисты прозападной партии ГЕРБ.

Напомним, что сейчас в Болгарии проходят массовые акции протеста с требованием отставки Бойко Борисова и его правительства, а также генерального прокурора Ивана Гешева.