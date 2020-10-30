Болгарских русофобов беспокоит военное сотрудничество России и Сербии

02.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Атлантический совет Болгарии призвал правительство страны ввести запрет на перемещение российских вооружений через свою территорию.

Эта экспертная организация целенаправленно борется с советским монументальным и духовным наследием Болгарии, а также занимается «развенчанием мифа о болгаро-русском братстве».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Атлантический совет Болгарии на своей странице в фейсбук отметил, что Россия сейчас поставляет в Сербию танки Т-72, ​​а в феврале поставила системы «Панцирь-С1». Все это, по мнению русофобов, превращает Сербию в большую российскую военную базу на Балканах.

«У нашего правительства есть все основания не допускать пролета российских самолетов в Сербию! – считают русофобы. – В данном случае из-за танков Т-72. И здесь можно указать минимум 10 причин».

Аргументы Атлантического совета Болгарии звучат так:

Болгария союзник в НАТО, а РФ в своей военной доктрине рассматривает Альянс как врага;

Москва ведет гибридную войну против Болгарии, НАТО и ЕС; Кремль намерен предотвратить евроатлантическую интеграцию стран Юго-Восточной Европы, стремясь использовать Сербию в качестве базы на Балканах для подрывной деятельности;

Российская Федерация незаконно оккупировала Крым и проводит системную кампанию по дестабилизации Украины;

Москва милитаризирует Крым и интенсивно наращивает военный потенциал в Черном море;

российские спецслужбы проводят системную кампанию по шпионажу и другой подрывной деятельности в Болгарии;

ГРУ организовала попытки убийства болгарских граждан на нашей территории;

МиГ не выполняет должным образом контракты на ремонт самолетов МиГ-29;

российские военные самолеты годами совершают провокационные полеты в болгарское воздушное пространство.

Плакат Атлантического совета Болгарии против памятников советским воинам.

Атлантисты уверены, что в своих действиях Болгарии нужно брать пример с Румынии.

«Румыния уже отказывалась впускать российские танки в Сербию. И поскольку они не могли перейти Дунай, они теперь летят через Черное море, потому что мы якобы не можем им запретить. Фантастика! А Бухарест может!», – негодуют русофобы.