Болгары Крыма призвали официальную Софию вспомнить об историческом долге перед Россией

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Болгары в России не испытывают в России никаких притеснений или дискриминации по национальному признаку, как об этом пытается утверждать пропаганда на Западе.

С такими разъяснениями выступил в эфире «Крым 24» член Общественной палаты Российской Федерации и Республики Крым, глава болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Конституции Российской Федерации, Республики Крым прописано право на обучение на болгарском языке, но должно быть желание самих болгар, чтобы дети проявляли интерес к изучению болгарского языка. У нас есть своя воскресная школа, есть общеобразовательная школа, где болгарский язык учат 1 по 10 класс», – уточнил глава болгарской общины.

Абажер подчеркнул, что за 8 лет нахождения в составе РФ ни один болгарин из Крыма не выразил желание стать гражданином республики Болгарии и не уехал туда учиться, хотя прежде болгары пользовались программами для переселения.

«Болгары 500 лет находились под османским игом и получили свой суверенитет благодаря Российской империи. В этом году он будет отмечаться 145-летие со дня освобождение Болгарии от османского ига, и где бы была сегодня Болгария, если бы не Российская империя? В Турции есть ряд народов, которые не имеют своей государственности, те же курды. И почему тогда это было освобождение, а сейчас спецоперация на территории Украины – это не освобождение?» – указал Абажер.

По его словам, Болгарская община Крыма готова перерасти в национально-культурную автономию в масштабах РФ. После того, как болгары Запорожской области станут гражданами России, общая численность представителей этого народа значительно вырастет.

«Мы рассчитываем на то, что после присоединения к России ряда территорий, прежде всего Запорожской области, где компактно проживают болгары, численность граждан Российской Федерации болгарской национальности позволит создать общероссийскую национальную культурную автономию. На территории России проживает около 30 тысяч болгар, а в Запорожской области только 30 компактных поселений, где проживают болгары. Мы над этим работаем и стараемся максимально не навредить, спокойно выстраивать отношения, чтобы в дальнейшем использовать наш потенциал», – подчеркнул Абажер.

Общение болгар Крыма с соотечественниками идет в рамках народной дипломатии, поскольку этот инструмент позволяет выступать на международных площадках от имени национальных объединений.

«Как только мы стали субъектом Российской Федерации, мы попали под санкции. Тогда была нарушена гармония взаимодействия между властями Болгарии с нашим национальным объединением. В органах власти Болгарии есть структура, которая работает со своими соотечественниками за пределами территориальных границ страны. Нас это не тревожит, мы своё дело делаем, у нас есть партнёры, с которыми десятилетиями формировались отношения. Многие из них являются участниками объединения «Друзья Крыма», и мы даём возможность показывать болгарам в Болгарии, что наши права соблюдаются».