Болгары напуганы лжеминированием школ. Власти страны винят Россию

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С конца прошлой недели большинство крупных болгарских городов захлестнул шквал фейковых сообщений о минировании школ и различных учебных заведений.

Еще в минувший понедельник сотни школьников в Софии, Варне и Бургасе были эвакуированы из-за сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Угроза взрыва была получена и в Университете национальной и мировой экономики. Университет будет закрыт до конца дня.

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Следом, аналогичной атаке подверглись учебные заведения Сливена, Старой Загоры и других городов. По сообщению Главного секретаря болгарского МВД Петра Тодорова, уже к 28 марта насчитали 102 случая подобных угроз. Сейчас эта цифра существенно возросла.

Слава богу, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось, пострадавших нет. Однако определенных результатов организаторы этой акции добились. Если детей даже порадовали дополнительные каникулы, то взрослое население, родители школьников, были обеспокоены не на шутку.

Первоначальная версия о «детских шалостях» отпала очень быстро. Масштабность акции исключила возможность этого предположения. Вычислить организаторов провокации не удалось и по сей день.

Для некоторых болгарских деятелей, поиск виновников любого преступления, традиционно выводит на «русский след»! Так, министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил журналистам что, по его мнению, речь идет о «гибридных атаках, связанных с Россией».

«Сигналы абсолютно идентичны, и подаются как можно большему количеству адресатов. Сигналы о бомбах поступают параллельно в школы в нескольких европейских странах, не только у нас. Они не реальны и нацелены на страх. Источники атаки и подходы одинаковы. Партнерские службы в Европе и США оповещены и работают над установлением источника», – заявил Демерджиев.

Далее без каких-либо доказательств он обвинил Российскую Федерацию в причастности к угрозам подрыва учебных заведений. Однако уже следующей фразой он стал противоречить сам себе.

«Угрозы исходят из электронных писем, зарегистрированных в сети Google. Только американские службы могут установить источник, потому что Google-это их ответственность. Многие европейские страны сейчас сталкиваются с тем же», – сказал глава болгарского МВД.

Напрашивается закономерный вопрос: почему же заокеанские друзья не пособят своим европейским партнерам?

После этих обвинений посольство России озвучило свою позицию относительно бомбовых угроз.

«Мы обратили внимание на заявление министра внутренних дел в техническом правительстве Республики Болгария Демерджиева о возможном участии России в распространении сообщений о минировании в болгарских учебных заведениях. Мы полностью осуждаем гнусные преступные действия, направленные на запугивание общества угрозой подрастающему поколению. Мы категорически отвергаем любые необоснованные обвинения нашей страны в совершении подобных информационных атак. Рассчитываем, что в результате расследования ситуации компетентные органы Республики Болгария дадут исчерпывающие комментарии по замечаниям о «российском следе», – подчеркнул в посольстве РФ.

Добавлю, что одна из главных версий звучащих сегодня в болгарском обществе, связывает эти информационные атаки, с предстоящими в стране парламентскими выборами. Представители власти отрицают эту связь, ссылаясь на то, что и в других европейских странах участились случаи подобных фейковых угроз минирования учебных заведений. Однако нигде не наблюдалась столь массовая акция.

Нельзя сказать, что в Болгарии царит паника, но люди весьма обеспокоены. Дело в том, что большинство избирательных участков в стране располагаются именно в школах. Подвергать себя опасности, многие ли захотят?

Этот ларчик открывается просто.

Выборы в Народное собрание Болгарии назначены на 2 апреля нынешнего года. Вот только состоятся ли они, теперь под большим вопросом. На прошлых выборах к избирательным урнам пришли менее половины болгар (около 40%). Теперь же, число голосующих может сократиться еще больше, что поставит под сомнение легитимность самих выборов.