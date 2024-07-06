Болгары не прочь погреть руки у украинского костра, но не знают как

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В посредники для разруливания конфликта Украины и России набивается новый кандидат. Речь идет о Болгарии. Несмотря на тамошний жесткий политический и правительственный кризис, официальная София не прочь погреть руки у украинско-российского костра.

Как сообщает агентство Novinite, на предстоящем 10 июля саммите НАТО в Вашингтоне Болгария намерена предложить мирные переговоры между Россией и Украиной.

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«Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать как посредник… и я буду предлагать именно это, никаких проблем нет», – заявил исполняющий обязанности болгарского премьер-министра Димитар Главчев. Правда, болгарский политик все же сохраняет некую связь с реальностью, а потому выразил сомнение, что Болгария может рассчитывать на статус посредника, поскольку с этим должны согласиться обе стороны. Также он подчеркнул, что переговоры должны проводиться в соответствии с Уставом ООН и международным правом. «Необходимо отметить, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Эти условия, по моему мнению, не обсуждаются», – подчеркнул Димитар Главчев.

И.о премьера также выразил готовность Болгарии оказать Украине поддержку в размере 80 миллионов евро. При том Главчев пояснил, что эта благотворительность будет разовой и не будет означать «неограниченного донорства».

В свою очередь, Бойко Борисов, лидер победившей на недавних перевыбораз партии ГЕРБ, подчеркнул, что Болгария не будет делать денежные взносы Украине, и подтвердил приверженность страны миру , отвергнув предложения о размещении болгарских войск на Украине как манипулятивные.

Борисов заверил, что болгарские солдаты будут защищать только национальную территорию, и подчеркнул стратегическую ценность промышленного сотрудничества с Украиной, в плане потенциальных экономических выгод и окупаемости инвестиций.

Тем временем президент Румен Радев раскритиковал подход правительства Болгарии к украинскому конфликту на встрече НАТО , назвав его недостаточным и бесхребетным.

Выступая перед журналистами, Радев не одобрил тот факт, что Болгария рассматривается как постоянный финансовый спонсор военных усилий Украины до ее «окончательной победы».

В ходе парламентских слушаний президент подчеркнул, что правительство должно объяснить законодателям и гражданам свои обязательства в Украине. Радев выразил свое несогласие с существенной финансовой помощью и поставками оружия в Украину без гарантий замены и поставил под сомнение ясность позиции Болгарии в НАТО , особенно в отношении определения и стоимости « окончательной победы » в Украине.

Он усомнился в понимании планировщиками последствий конфликта и раскритиковал слабую позицию Болгарии , подтвердив свой отказ возглавить делегацию Болгарии на встрече НАТО в Вашингтоне из-за его несогласия с нынешней дипломатической позицией по Украине.