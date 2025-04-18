Болгары отказались продавать Украине ядерные реакторы. Кто виноват – русские или Трамп?

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Болгарское издание Novinite пишет о неожиданном отказе властей этой балканской страны продавать Украине ядерные реакторы Ранее о намерении купить у болгар два ядерных реактора российского производства для достройки на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) заявляли в Минэнерго Украины.

Отказное решение официальной Софии озвучил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров, аргументировав его необходимостью развития атомной энергетики в Болгарии из-за глобального роста цен на электроэнергию.

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«Продажа реакторов была бы серьезной ошибкой», – цитирует издание вице-премьера.

Зафиров добавил, что это коллективное решение правящей коалиции, однако окончательно его еще должен утвердить парламент страны.

В публикации говорится, что, вероятно, именно поэтому министерство энергетики Украины заявило, что пока официально «не получало официальной позиции правительства Болгарии по этому вопросу», несмотря на опубличивание неофициального мнения.

«Соответственно любые комментарии являются преждевременными», – сообщили в украинском ведомстве, добавив, что «Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС».

Ранее в Минэнерго Украины настаивали, что строительство на Хмельницкой АЭС необходимо, чтобы компенсировать потерю мощностей из-за потери подконтрольной россиянам и прекратившей выработку генерации Запорожской АЭС, а закупить реакторы у Болгарии «будет в разы дешевле и быстрее, чем любое строительство АЭС с нуля» – по той причине, что блоки ХАЭС проектировались именно под реакторы типа ВВЭР-1000.

Переговоры о покупке двух реакторов ВВЭР-1000, которые «Росатом» поставил для болгарской АЭС «Белене» (строительство которой было приостановлено в 1990 году на волне экологических протестов), Киев и София вели еще с 2023 года. .Летом того же года болгарский парламент дал разрешение на продажу реакторов, установив крайний срок – 13 марта 2025 года. Однако никаких официальных документов с тех пор подписано не было.

Украинский эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная предполагает, что всему виной политический фактор, и продажа не состоялась из-за недавней смены правительственной коалиции в Болгарии после выборов в октябре 2024 года.

«Весь прошлый год болгарская оппозиция была против решения предыдущего правительства Болгарии о продаже этих реакторов. Показательно, что когда делегация «Энергоатома» в мае 2024 года была в Болгарии, чтобы осмотреть состояние оборудования, то там были протесты», – говорит она.

Похожего мнения придерживается глава профильного комитета Верховной рады Украины по энергетике Андрей Герус.

«В болгарской коалиции есть социалисты. Они имеют достаточно пророссийские взгляды. Думаю, их позиция повлияла на ситуацию. Этот вице-премьер тоже от социалистов», – считает Герус.

В свою очередь первый заместитель Геруса по комитету Рады Алексей Кучеренко считает, что заявлениями Зафирова о нежелании продавать реакторы, Болгария просто набивает себе цену:

«У меня есть такое ощущение, что они поняли, что это нормальный товар. И что это уже не 600 миллионов долларов, а 700, условно. Поэтому они торгуются. Нормально это или нет? В принципе, в мире все торгуются», – рассуждает он.

Лидер крупнейшей в парламенте Болгарии партии ГЕРБ (“Граждане за европейское развитие Болгарии”) Бойко Борисов заявляет, что «представители трех крупнейших международных фондов», которые имеют большой интерес к строительству центров обработки данных, связались с Болгарией и попросили подождать с решением продать Украине реакторы и сначала «поговорить с президентом США Дональдом Трампом».

По его словам, делегации из США уже прибыли в Болгарию, чтобы посмотреть на реакторы, а об их якобы идеальном состоянии свидетельствует заинтересованность Украины.

«Я хочу что-то сделать с англичанами, с американцами, это будет что-то значительное. Если получится, то получится. Если нет – мы их продаем», – цитирует Борисова болгарское информагентство BTA.

На Украине покупка реакторов у болгар также была предметом критики. Тем не менее, в феарале нынешнего года Рада одобрила сделку 190 голосами.