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Различные мнения относительно существования грандиозного монумента Советской Армии в Софии звучат в последние 10 лет довольно часто.

Немало людей приходит сюда с цветами и словами благодарности за избавление Болгарии от нацистской чумы. Есть и те, кто не хотят видеть этот памятник в самом центре города. Встречаются и более радикальные граждане, у которых мемориальный комплекс вызывает звериную ярость…

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Один из таких радикалов заявился сюда 23 февраля минувшего года с молотком и разбил памятную доску у подножия монумента. Местные СМИ не указывают имя «героя», но открыто говорят о том, что этот вандал уже становился участником аналогичных действий.

Скорее всего, речь идет о проплаченном провокаторе. Иначе трудно объяснить мгновенную реакцию правых партий на инцидент.

Первыми потребовали демонтировать памятник деятели из «Демократической Болгарии». Затем их поддержал лидер партии ГЕРБ, бывший премьер страны Бойко Борисов. Интересно отметить, что прежде, Борисов не был сторонником уничтожения монумента и осуждал вандалов. Не иначе как поступила прямая директива от западных кураторов. Уж, не знаю чью команду выполняют болгарские политиканы, Вашингтона, или Брюсселя… Да, и так ли это важно знать?

Столичный муниципальный совет поручил мэру Софии Йорданке Фандыковой потребовать от государства перенести памятник памятник Советской Армии, который находится в государственной собственности, из «Княжеского сада» и разместить скульптурные фигуры и барельефы в художественном музее периода социализма в Национальной галерее или на другой подходящей местности за пределами центральной городской части Софии. Так звучит официальная чиновничья формулировка.

Болгарские СМИ пишут о прошедшем протесте горожан против сноса (или переноса) мемориального комплекса. На самом деле, правильнее говорить о нескольких выступлениях горожан.

Левые партии «Возрождение» и БСП (социалисты) организовали свои шествия. Они собрались у памятника Советской Армии и образовали живую цепь в его защиту. По их мнению, он символизирует победу над фашизмом и не должен быть демонтирован, чтобы служить уроком для будущих поколений.



Одновременно, происходили и стихийные протесты, где жители Софии высказали свое негодование, попутно забросав яйцами и красной краской здание столичной мэрии, где принималось скандальное решение о переносе монумента.

В толпе митингующих был поднят и российский флаг.

Протесты прошли перед президентством и столичной общиной, в ходе которых демонстранты требовали «не трогать болгарскую историю».

Выскажу и своё частное мнение. Несмотря на поднятую в прессе шумиху, дело не в самом памятнике Советской Армии. Прежде всего, что бы ни решали советники в мэрии, не их это компетенция. Мемориал – собственность государства. Президентом и правительственными чиновниками решение не озвучивалось и не было даже комментариев.

Кроме того, зная традиционную болгарскую «неспешность», перенос многотонных фигур комплекса, может занять лет десять, а то и более…

С большой долей вероятности, искусственное напряжение в обществе создано с очевидной целью. Запад, осознав скорый и неизбежный крах «украинской авантюры», ищет новые точки на карте, способные стать очагами антироссийской истерии.

Очевидно, что американские стратеги постепенно возвращаются к апробированной практике организации «цветных революций», и прощупывают почву для своих новых диверсий.