Болгары просыпаются и готовы ошеломить Европу

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Улицы болгарских городов снова «расцвели» предвыборными плакатами кандидатов в Народное собрание от различных партий. Население уже так привыкло к подобной «бижутерии», что не высказывает никаких эмоций. Картинка–то, до боли уж знакомая… За последние два года, это уже пятые очередные внеочередные выборы в главный законодательный орган страны.

Прежние избранные составы парламента Болгарии не смогли достичь согласия между собой и сформировать законное регулярное правительство. Все эти годы страной управляет так называемое «служебное» правительство, назначаемое президентом Руменом Радевым. Сами же парламентарии, за короткий срок существования своих «законодательных органов», успевают разве что основательно переругаться между собой и принять по нескольку скандальных законов, которые служебное правительство вынуждено исполнять.

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Последнее депутатское сборище (назвать его парламентом, язык не поворачивается…) отметилось решением об официальных поставках вооружений Украине и запретом вещания нескольких российских телеканалов на территории Болгарии.

Большинство местных аналитиков дают не слишком утешительные прогнозы и по поводу новых выборов, назначенных на 2 апреля. Недавнее исследование, проведенное агентством «Тренд» по заказу газеты «24 часа», явного лидера не выявила. Агрессивно евроатлантическая партия «Продолжаем перемены», во главе с бывшим премьером Кирилом Петковым, по их мнению, наберет немногим более 26 процентов голосов избирателей. Их непримиримые противники, партия ГЕРБ Бойко Борисова, отстают на один процент.

Следом, с показателем в 13 процентов, называется политическая структура турецкого меньшинства – ДПС. Почти такой же результат и у единственной партии с внятной антивоенной программой, настаивающей на нейтральном статусе Болгарии, выходе из НАТО и восстановлении добрососедских отношений с Российской Федерацией, политического движения «Возрождение», Костадина Костадинова.

Наследники болгарских коммунистов – БСП (социалисты), оставаясь формально «левой» партией, в последнее время неоднократно были уличены в отсутствии принципиальности, и даже – двуличии… В этом главная причина, почему они сейчас довольствуются скромными 7,5%.

Это предвыборное исследование, практически ничем не отличается от десятков подобных опросов, проводившихся в последнее время. Обществу усиленно навязывается подобная картинка с неоспоримым преимуществом прозападных и откровенно антироссийских политических сил. Своего рода программирование избирательных настроений болгар.

Удивляет и крайне агрессивная волна нападок в местных СМИ на Костадина Костадинова и его партию «Возрождение». В прессе появились даже настоящие методички, где описывается, как следует высмеивать и шельмовать Костадинова, которому придумали обидную кличку – Костя Копейкин, намекая на его пророссийскую позицию. Казалось бы, зачем опасаться политика, чья партия занимает лишь четвертую строчку рейтинга?

На самом деле, прозападным силам в Болгарии – есть чего опасаться! Если опираться не на проплаченные «исследования» и «рейтинги», прогноз на предстоящие парламентские выборы может быть совершенно иным!

Аргумент первый. Самая мощная часть электората в Болгарии, это – те, кто полностью игнорируют сами выборы! Напомню, во время прошлой избирательной компании, большая часть болгар, около 60% населения, просто не стали голосовать! Иначе говоря, проголосовали «ногами». Люди не верят политикам, видя регулярно одни и те же примелькавшиеся лица на экранах телевизоров. На фоне роста цен на все виды товаров, очевидного снижения уровня жизни, лощёные, самодовольные физиономии политиканов, разлагольствующих о «европейских ценностях», стали вызывать у народа искреннее раздражение.

Теперь к этому раздражению добавилась еще и одна сильная эмоция – страх! Тут постарались болгарские евроатлантисты. Вернее, перестарались. Слишком уж ретиво и активно взялись прозападные болгарские политики исполнять заказ Вашингтона и Брюсселя по втягиванию страны в глобальный конфликт: Россия – НАТО.

Первым ощутимым ударом стало, упоминавшееся уже, решение о поставках вооружений Украине. Здравые голоса президента Радева и его служебного кабинета, указывавшие на опасность этого шага, утонули в милитаристских воплях лидеров проевропейских партий. Скандальная попытка демонтировать памятник Советской армии в центре Софии вызвала возмущение болгарских антифашистов. Манифестанты не только прошлись по улицам столицы, но и забросали яйцами здание мэрии, где это решение принималось.

Затем последовала целая череда антивоенных митингов во многих болгарских городах. Наше издание подробно освещало эти протесты. Любопытно отметить, что кроме манифестаций, организованных левыми партиями, происходили и стихийные демонстрации. Люди выходили на улицы по своей собственной инициативе!

В традиционных разговорах «за чашей ракии» многие болгары с большим неудовольствием, порой и с гневом, говорят об антироссийских выпадах своих правителей. Справедливости ради, замечу, что на первое место в оценках простых болгар выходит не традиционная «любовь к русским братьям», а страх перед возможным возмездием. Большинство жителей страны искренне возмущены втягиванием Болгарии в противостояние с Россией!

Из этих самых «простых болгар», по большей части, и состоят эти 60 процентов населения, не принимавших участия в предыдущих выборах. На этот раз – ситуация может измениться коренным образом. Страх, порой, становится сильным стимулом.

Второй аргумент. Единственной партией, занявшей активную антивоенную позицию, стало «Возрождение» Костадина Костадинова. Стоит обратить внимание на динамику развития этой политической силы. Совсем недавно, в 2021 году, главной мечтой и целью партии было – преодолеть 3-х процентный барьер и получить места в парламенте. Сегодня – «Возрождение» самая прогрессирующая партия в стране, быстро и четко реагирующая на чаяния народа.

Электоральный резерв правых партий евроатлантического толка исчерпан полностью. Объединение лидирующих сегодня партий – ГЕРБ и «Продолжаем перемены» – невозможно. За каждой из них стоят разные западные кураторы с различными политическими и финансовыми интересами. Единственное, что их роднит, это – патологическая ненависть к России и установка на исполнение всех требований ЕС и США, даже в ущерб интересам собственного народа.

Болгарское население просыпается, что может привести к большим неожиданностям на предстоящих выборах. Если «Возрождению» удастся сплотить вокруг себя все антивоенные и антифашистские силы страны, результат избирательной компании нынешней весной может стать ошеломляющим!