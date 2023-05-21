Болгары закидали здание Еврокомиссии красной краской

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«Марш за мир» прошел в Софии. Митингующие потребовали не ввязывать Болгарию в глобальное противостояние Россия – НАТО.

Здание Еврокомиссии манифестанты облили красной краской, демонстрируя, кого они считают организаторами кровопролития на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это уже шестой «Марш мира». Участники манифестации вновь потребовали от руководства Болгарии не участвовать в военных конфликтах. Организаторы также собирали подписи за референдумы против гендерной идеологии, навязываемой западными «союзниками», и сохранение нейтралитета в военном конфликте Россия – НАТО.