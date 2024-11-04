«Боливар не вытянет двоих» – В Киеве жалуются, что Россия «красиво обыграла» США

Вадим Москаленко.  
04.11.2024 23:25
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия создаёт по всему миру точки напряжения для США, из-за чего Вашингтон вынужден сокращать помощь Украине.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия создаёт по всему миру точки напряжения для США, из-за чего Вашингтон вынужден сокращать...

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«Зачем северокорейские солдаты нужны России? Россия создает зону напряжения на Корейском полуострове. Сеул – это стратегический партнер США вне блока НАТО, то есть создание зоны напряжения с целью отвлечения внимания от ситуации на Украине.

Создаются напряжения одновременно не только на Корейском полуострове, но и вокруг Тайваня. Причем, заметьте, характер появления информации о северокорейцах совпадает с визитом министра обороны РФ в КНР, и на этом фоне военные учения чуть ли не в территориальных водах Тайваня.

Ближний Восток. Израиль – стратегический партнер. Хезболла руками России и Ирана пытается кошмарить Израиль. И плюс Красное море. А тут внимание, военная доктрина США предусматривает возможность противостояния с одним ключевым противником и возможность еще одного локального конфликта, либо же два малых локальных конфликта. А Россия создаёт одновременно четыре», – рассуждал Снегирев.

«И США прекрасно понимают, что не вытянут. Боливар и двоих не вытянет, а четыре зоны напряжения – это как-то многовато. Причем, заметьте, Россия не своими военнослужащими, а играют руками прокси.

Причем Россия дает понять, что в случае чего готова предоставить противокорабельные ракеты. И сразу тема возможностей ударов по территории России с использованием западного оружия снимается с повестки дня. Красивый ответ. Я уважаю игру профессионалов», – подытожил эксперт.

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