«Больная психопатка»: Гордон обвинил Фарион в работе на Москву

Вадим Москаленко.  
09.11.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мова, Русофобия, Русский язык, Украина


Львовская нацистка и русофобка Ирина Фарион якобы по заказу из Москвы раскалывает украинское общество.

Об этом в интервью своей супруге Олесе Бацман заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Львовская нацистка и русофобка Ирина Фарион якобы по заказу из Москвы раскалывает украинское общество....

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 «Все эти годы Ирина Фарион то ли от своего нестабильного психического состояния, то ли исходя из задач, которые ей по старой памяти ставят из России, Ирина Фарион сознательно, гнусно, нагло раскалывает Украину по языковому признаку», – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что в успешных западных демократиях никто не указывает людям, на каком языке им говорить, но добавил, что государственный язык на Украине может быть только один.

«У меня есть устойчивое ощущение, что она является или психически больным человеком, или сознательно, под влиянием ФСБ, расшатывает Украину.

То, что она была сотрудником КГБ в своё время, ни малейших сомнений у меня нет. Я хотел бы, чтобы наше общество перестало уделять внимание таким, как Фарион. Это засланная казачка, она не достойна даже ногтя тех ребят, которые сейчас стоят на передовой, и каждый день теряют своих друзей.

И вообще – фу, не хочу больше об этой гадине говорить», – подытожил Гордон.

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