Больницы Галичыны остались без врачей

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские врачи массово выезжают в Польшу, Чехию и Словакию, наблюдается колоссальный отток кадров, особенно в западных областях страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам медика, из бюджета на финансирование выделяется так мало денег, что врачи вынуждены доплачивать медсестрам самостоятельно.

«Финансирование на первом месте. Мы сегодня теряем кадры исключительно из-за вопросов финансирования. Сестра, которая получает три тысячи гривен, не будет работать в операционной и в реанимации. Либо ей должны доплачивать, что сегодня и происходит в большинстве клиник, – пациенты или хирурги, врачи, либо она уезжает в Польшу или вообще уходит из медицины. Кадровый голод страшный. Проблема номер один – финансирование. Вторая проблема – кадры.

Мы сегодня лишаемся лучших кадров, самых креативных, самых толковых ребят, которые массово уезжают за рубеж. Из западных областей просто поток. Некоторые отделения закрываются. Мои коллеги в западных областях говорят, что некому работать в реанимации. «Я сам дежурю», – заведующий кардиохирургией дежурит в реанимации, потому что все в Чехии, Словакии и так далее», – заявил Тодуров.