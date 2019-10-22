22.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Медицина, Общество, Украина
Просмотров:

Больницы Галичыны остались без врачей

Украинские врачи массово выезжают в Польшу, Чехию и Словакию, наблюдается колоссальный отток кадров, особенно в западных областях страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам медика, из бюджета на финансирование выделяется так мало денег, что врачи вынуждены доплачивать медсестрам самостоятельно.

«Финансирование на первом месте. Мы сегодня теряем кадры исключительно из-за вопросов финансирования. Сестра, которая получает три тысячи гривен, не будет работать в операционной и в реанимации. Либо ей должны доплачивать, что сегодня и происходит в большинстве клиник, – пациенты или хирурги, врачи, либо она уезжает в Польшу или вообще уходит из медицины. Кадровый голод страшный. Проблема номер один – финансирование. Вторая проблема – кадры.

Мы сегодня лишаемся лучших кадров, самых креативных, самых толковых ребят, которые массово уезжают за рубеж. Из западных областей просто поток. Некоторые отделения закрываются. Мои коллеги в западных областях говорят, что некому работать в реанимации. «Я сам дежурю», – заведующий кардиохирургией дежурит в реанимации, потому что все в Чехии, Словакии и так далее», – заявил Тодуров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть