«Больно читать людей – мы никому не нужны» – депутат-правосек из Рады

Тарас Стрельцов.  
05.04.2024 19:35
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Верховная рада Украины является профанацией и ничего реально не решает, однако народ всё равно ненавидит своих депутатов.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины является профанацией и ничего реально не решает, однако народ всё равно...

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«У нас кризис парламентаризма. Изнутри всё выглядит красиво: кто приходит, тот приходит. Но на самом деле это профанация парламентаризма. Потому что даже несмотря на то, что голосов монобольшинства очевидно не хватает, речи о новой коалиции не идёт.

Всё упирается в стену, мы никому не интересны. Всё решается без нас. И потому, мне просто стыдно там находиться. Этот парламент работать не будет», – сказал депутат.

«Не соглашусь, что гражданам всё равно. Я когда открываю, мне больно читать, когда всех депутатов: «Они попилили, украли, разворовали, всех вас перевешать…» или когда «Да там ваши дети» – у меня дочка учится в военном институте.

Люди смотрят, и они всех, до определённой степени справедливо, считают негодяями. Надо было бы уже заблокировать трибуну и прекратить эту вакханалию», – добавил Шараскин.

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