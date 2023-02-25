«Больно, но вы терпите» – Зеленский просит Европу нести убытки за Украину

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Страны западного блока должны прикладывать все силы для поддержки Украины в войне с Россией, несмотря на убытки, которые сами несут из-за санкций.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все увидели, чего можно ожидать от РФ. И когда все это увидели, никто не пошёл покупать цветы, все решили покупать оружие и технологию. То есть, все думают, что что-то не то с военно-политическим руководством РФ. Да, никто не развивает бизнес с РФ, а наоборот, вводятся санкции. И иногда тебе может быть больно из-за этих санкций. Но сегодня тебя подсаживают на газовую трубу, а завтра тебе просто будет холодно, потому что какой-то один человек подумал: «Почему бы не забрать у тебя территорию, бизнес, влияние», и так далее? Больше давления, больше санкций, больше изоляции России», – обратилась американская марионетка к присутствующим европейским журналистам.