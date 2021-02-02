Больно смотреть, как украинское ТВ дискредитирует СБУ – Смешко

02.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Скандал вокруг убийства генерала СБУ Андрея Наумова подрывает репутацию СБУ.

Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Есть обвинения, причем в массовых СМИ, что два клана в СБУ ведут борьбу – кто возглавит коррупционные потоки в СБУ. Но кто назначал этих двух чиновников на их посты? Вопрос – к Офису президента. Все должно быть по процедуре и по закону. Кто советует президенту назначать в силовые блоки? Его администрация, секретарь СНБО. Где они? Где они сейчас на экранах, чтобы пояснить ситуацию?

Мне что, смотреть по телевизору, как разрушают репутацию СБУ, правоохранительных органов, и не отвечать на эти вопросы? Тут нельзя прятать голову в песок. Соответствующие должностные лица должны выходить и пояснять, как это произошло. Знаете, сколько у нас в партии “Сила и честь” силовиков? Сколько мы последнее время собирались и генерал-лейтенанты, генералы, полковники, говорят что им трудно включать и смотреть телевизор во что превращается сильная когда-то служба.

Раньше удостоверение СБУ вызывало уважение, все правоохранительные органы понимали. Сейчас удостоверение СБУ вызывает сильные негативные эмоции. Это – в информационной политике удар по органам государственной власти, по иммунной системе в сфере нацбезопасности и обороны”, – заключил Смешко.

Напомним, несколько дней назад СБУ подтвердила распространенные в СМИ сообщения о задержании одного из полковников спецслужбы по подозрению в организации убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Как сообщается, в роли заказчика вроде бы выступил экс-заместитель нынешнего руководителя службы безопасности.