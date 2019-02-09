09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что миллионы украинцев с тревогой смотрят в завтрашний день, пенсионеры думают, как выжить, а молодёжь бежит из страны, худшее для Украины уже позади.

Об этом в ходе «Всеукраинского общественного форума» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Буду с вами откровенным. Я знаю, вижу и чувствую, что миллионы украинцев с тревогой думают о сегодняшнем дне и не уверены в завтрашнем. Пенсионеры думают о том, как выжить, ибо кризис сильнее всего ударил по ним. Обескровленное государство не имело достаточно ресурсов, чтобы защитить их. Мне часто из-за этого больно смотреть в глаза многим гражданам.

Среди молодежи многие, к сожалению, не видят перспектив в собственной стране и пытаются искать возможность уехать на учёбу или работу за границу, тем более, что Украина становится частью единого европейского рынка труда», – признался Порошенко.

«Я знаю о низких доходах врачей, учителей и других работников бюджетной сферы, и правительство признает эти проблемы, но говорит о них честно, вслух и прикладывает все усилия, чтобы их преодолеть.

Но надежду вселяет то, что худшее уже точно позади и кризис, начавшийся из-за войны, блокады и экономической агрессии, отступает», – заверил украинский президент.

Фото – Facebook журналистки Анны Стешенко.