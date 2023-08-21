«Больной человек Европы». О чем говорит консилиум врачей у постели Украины

«Больной человек Европы». Когда-то полторы сотни лет назад в эпоху русско-турецких войн так называли вступившую в полосу длительного упадка османскую Турцию. «Турецкое наследство» активно делили между собой участники «оркестра наций» – при минимальном участии в этом процессе и влиянии на него самих турок.

Теперь все чаще эта метафора применяется в отношении Украины. Спустя девять лет после майдана и полтора года после начала полномасштабной войны с РФ – на Западе все громче говорят не только о невозможности военной победы Киева в таком конфликте, но и о необратимых последствиях для самой Украины.

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Кто-то предлагает украинцам в качестве выхода засунуть куда подальше собственную гордость и выменять мир в обмен на территории. Другие – наоборот, толкают к коллективному национальному суициду путем мобилизации трех миллионов человек и войны до последнего украинца. Мол, раз Израилю это помогло в 1947-м, то авось и Украине поможет в 2023-м.

Только вот, подобные советы со стороны, особенно в контексте публикаций той же западной прессы о сотнях тысяч уже погибших и десятках тысяч покалеченных безруких-безногих – заставляют в поисках аналогий вспомнить уже не Турцию, а прецедент из латиноамериканского ряда. Была в истории этого далекого континента такая печально известная Парагвайская война — продолжавшаяся с 13 декабря 1864 года по 1 марта 1870 года. Начавшись в конце 1864 года с локального конфликта Парагвая и Бразилии; уже через год она охватила половину континента, включая Аргентину и Уругвай.

Безумный президент Лопес, уже видя, что его страна по всем фронтам проигрывает союзу трех сильных соседей, упрямо отказывался от мирных переговоров, затягивал войну, проводя все новые мобилизации. В самом конце сражались уже практически одни старики и даже дети.

Результатом стало полное поражение Парагвая и потеря 70 % взрослого мужского населения. Территориальные потери (почти половина земель страны), гибель большей части населения и уничтожение промышленности – на долгие десятилетия превратили Парагвай в одну из самых отсталых стран Латинской Америки.

Ничего не напоминает из современности? С той лишь разницей, что Парагвай полуторасотлетней давности воевал хотя бы за свои интересы, в то время как Украина, надрываясь из последних сил и критически завися от внешней поддержки – воюет за интерес чужой. Как там предельно цинично высказался польский президент Дуда – « прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

Иными словами украинцы на мировом рынке пушечного мяса – товар дешевый, а потому жалеть их не принято. Притом даже, что ни у кого из сторонних наблюдателей нет никаких иллюзий относительно восполнимости этого дармового ресурса – украинские бабы при текущей демографической динамике новых вряд ли нарожают.

Финал этой борьбы с «российским империализмом» просматривается все четче, и он неутешительный для Украины. Шансов на то, что страна поднимется – все меньше. На Западе уже не редкость разговоры о «паллиативной помощи Украине» – то есть помощь режиму Зеленского рассматривается как аналог физраствора, лекарств и обезболивающих препаратов для продления жизни неизлечимо больного пациента.

«Больной человек Европы» слышит вдохновляющие речи собравшегося у его постели «консилиума врачей» о своих больших евроатлантических перспективах. Но шепотом между собой эскулапы обсуждают совсем другие вещи – условия будущего дерибана того, что останется от Украины. Что отойдет Польше, что – Турции, что России, а что заберут транснациональные компании, самые ушлые из которых – BlackRock и JPMorgan уже вплотную занимаются украинским будущим – с согласия украинского правительства.

У западных «докторов» свои мотивы затягивать агонию Украины как можно дольше.

«За украинским конфликтом стоит огромная коррупционная афера, куда США затянули большинство европейской политики. А президент Зеленский — шоумен и зазывала этой аферы, Леня Голубков для европейской элиты. И Запад по уши погряз в этой коррупционной схеме, а выйти из нее можно только вместе с огромным политическим кризисом. Сегодня многим это кажется невероятным, а лидерство США незыблемым. Но Вашингтон уже допиливает ветку, на которой сидит», – уверен лидер оппозиционного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Аналогичного мнения придерживается и московский политолог Марат Баширов:

«Паллиативная помощь режиму Зеленского – это факт, а значит, диагноз уже установлен – еще один эксперимент англосакских элит завершается. Они не глупы, и первый вывод для них – колониальная модель не работает больше, надо переходить к плану Б – договариваться и тянуть время в надежде на получение новой модели доминирования».

Подтверждает эти выводы та скорость, с которой Зеленский надоедает ранее вознесшей его на пьедестал почета западной общественности. Согласно западным же опросам 39% населения крупных стран мира сомневаются, что украинский президент проводит правильную международную политику. С доверием к нему относятся 51% опрошенных из 24 стран, показал опрос Pew Research.

Существенно снизилось число сторонников Зеленского в США. Если в самом начале СВО, в марте 2022-го ему доверяли 72% американцев, а не доверяли – 26%, то нынешней весной соотношение уже 56% на 33%. В Израиле, отношения которого с Киевом стремительно ухудшаются на наших глазах, противников политики Зеленского больше, чем сторонников – 59%.

Понятно, откуда растут ноги этого разочарования. В нем меньше всего искреннего переживания за судьбы Украины, но гораздо больше озабоченности собственным худеющим кошельком. На конец мая заявленная помощь Запада Украине превысила уже $240 млрд. При этом Киев требует все больше и воспринимает внешнее содержание как должное. Министр обороны Британии даже посетовал:

«Нравится нам или нет, люди хотят увидеть немного благодарности».

Как мы помним, Зеленский в ответ хамски отблагодарил британца 42 раза подряд.

Усиливают скепсис и маловразумительное в плане итогов контрнаступление, о котором еще полгода назад победно не вещал только ленивый. Сегодня же разговоры западников на эту тему напоминают жалобы обманутых вкладчиков «треста, который лопнул».

«Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», – сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите Вильнюсе.

Зеленского в литовской столице принимали весьма сдержанно, и приглашения в НАТО Украина так и не получила. Вместо этого начались странные танцы вокруг каких-то «гарантий безопасности», дать четкое содержательное описание которых не в состоянии даже инициаторы этого процесса.

Как ни странно, но на фоне общей безнадеги есть в украинском обществе и те, кто не теряет надежд на светлые перспективы украинского народа.

«Сегодня украинская земля уничтожается войной и грабится властью беспредельщиков. Они уже погубили государство, но земля и люди еще остались. И эта земля, и украинцы достойны лучшей и справедливой жизни», – утверждает уже упоминавшийся выше украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

Другое дело, что все эти пожелания не реализуются до тех пор, пока править балом в Киеве будет режим Зеленского, держащийся на паллиативной помощи в исполнении западных «докторов Менгеле». Должны созреть условия для того, чтобы пациент под названием Украина вышел из комы в палате реанимации.