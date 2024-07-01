Больному родственнику на Украине уже невозможно ничем помочь – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
01.07.2024 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Тотальная могилизация на Украине достигла такого уровня, что люди не могут добраться до больных родственников без риска быть схваченными ТЦК .  

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотальная могилизация на Украине достигла такого уровня, что люди не могут добраться до больных...

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«На Украине если, не дай бог, чьему-либо родственнику станет плохо в другом селе, или городе, то этот родственник умрёт, не получив помощи от вас.

Потому что любой, кто попытается оказать эту помощь, просто не доедет до него. Он уедет сразу на фронт. Без телефона, по которому мог бы узнать, что случилось с родственником, к которому он не доехал.

И это проголосовал не Путин в парламенте, как оказалось. Если кто-то умер в другом городе, даже родственники не смогут его похоронить», – подчеркнул политолог.

«Мне скажут – другого варианта нет, если насильно не мобилизовать, то никто не будет воевать. Но если мы – республика, то власть и её решения являются производной воли народа.

А для того, чтобы узнать волю народа, достаточно отменить принуждение. Если эта страна дорога, люди сами сделают всё, для того им не нужно министерства. А если они не будут этого делать, то такова воля народа», – добавил он.

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