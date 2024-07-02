«Больные полубомжи» – киевский эксперт о качестве украинского призыва

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 19:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское руководство сможет набрать двести тысяч бойцов, однако это будут больные и необразованные полубомжи.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство сможет набрать двести тысяч бойцов, однако это будут больные и необразованные полубомжи....

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«Можно набрать 200 тысяч человек, не вижу в этом неразрешимой проблемы. И допускаю, что наберут. Вопрос в качестве этого контингента, его физических кондициях, навыках.

Потому что в процессе отлова в бусики «незалежности» хватают полубомжей. На улицах украинских городов очень многие с серьёзными физическими заболеваниями, не обладающие навыками работы с техникой», – сказал Золотарев.

«А армия требует от одних физической силы, от других – интеллектуальных и физических навыков. И у меня вопрос к качеству этого человеческого материала, потому что и военные говорят, что такого качества пехоты и штурмовиков, как было в 2022 году, уже точно не будет.

200 тысяч наберём, вопрос – что с ними делать? Как подготовить? Второе, это ж надо вооружать, экипировать, а это всё деньги и деньги. И это всё на фоне того, что мы на пороге дефолта», – подчеркнул эксперт.

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