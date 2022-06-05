Болонскую систему – в топку! Отчего активизировался иноагент «Веник»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одной из главных невоенных новостей конца мая – начала июня, безусловно, стало сообщение об отказе от Болонской системы образования, озвученное секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

О серьёзности заявления говорит хотя бы тот факт, что в системе властной вертикали Патрушев занимает второе по значимости место – сразу за президентом России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«России необходимо отказаться от Болонской системы образования и начать использовать свой опыт подготовки специалистов», – заявил он.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования – бакалавриат и магистратура.

С переходом на Болонскую систему была заимствована и система ЕГЭ для унификации стандартов оценки школьного образования.

Дискуссия по поводу целесообразности перехода на Болонскую систему в России не затихает с 2003 года.

Более того, это решение встретило недоумение даже в Евросоюзе, где советскую и российскую систему вузовского образования всегда считали сильным конкурентом.

Для лучшего понимания, зачем системными либералами в российском правительстве была навязана Болонская система, хотелось бы процитировать заявленные в ней цели и задачи.

Болонский процесс (Болонская система) должен сформировать общеевропейское образовательное пространство, которое предусматривает свободное передвижение студентов, преподавателей и управленческого персонала, а также повышение конкурентоспособности европейских вузов на мировом образовательном рынке.

России в этом процессе отводилась роль донора, ведущего подготовку специалистов для мирового образовательного рынка за свой счёт. Отказ от классической системы вузовской подготовки в пользу Болонской системы максимально упрощал утечку мозгов, а заодно сильно снижал общий образовательный уровень студентов и школьников.

Не случайно многие ректоры ведущих университетов России приняли Болонскую систему в штыки и упорно саботировали её внедрение в программу образования своих вузов.

Самый большой вопрос с переходом на европейские стандарты образования вызывала необходимость бакалавриата – по сути, конвейера по производству недоучек, бесполезных для науки и производства.

В самом деле, если за четыре года учёбы худо-бедно, но можно подготовить юриста или маркетолога, то инженера, врача или биолога – невозможно при всём желании. В СССР учебная программа подготовки специалистов для науки и производства длилась от 5 до 6 лет

О том, что выпускники современных российских вузов с дипломом бакалавра не обладают должной квалификацией в наукоёмких отраслях производства, неоднократно жаловались работодатели.

Люди, непосредственно занятые в системе высшей школы и имеющие возможность сравнивать – как было и как стало – в один голос утверждают, что с переходом на Болонскую систему заметно упал образовательный уровень студентов-середнячков, по сравнению с которыми советские троечники выглядят профессорами и корифеями.

Сообщение об отмене Болонского процесса в России и возврата к проверенной временем традиционной системе подготовки специалистов вызвал мощнейший резонанс в обществе и в кругах высшей школы.

2 июня в Москве прошло заседание расширенного совета Российского союза ректоров, на котором главы российских университетов обсуждали насущную проблему: у чему следует готовиться студентам и преподавателям в ближайшее время?

Интересно, что глава Союза, ректор МГУ Виктор Садовничий, долгое время возглавлявший фронт сопротивления внедрению Болонскому процессу в систему российского высшего образования, был осторожен и предложил компромиссный вариант, который сводился к сохранению комплексной системы подготовки специалистов.

Немедленно удалить кое-как прижившуюся Болонскую систему из российской высшей школы в настоящий момент невозможно, а в некоторых случаях даже вредно.

Прежде всего это касается процесса подготовки иностранных студентов, для которых «совместимость» российских дипломов со стандартами мирового образовательного рынка является одним из ключевых факторов.

Кроме того, по словам ректора МГУ, необходимо закрепить модель обучения по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях.

Президент Российского союза ректоров добавил, что все три положения (специалитет, бакалавриат плюс магистратура, интегрированная магистратура) подразумевают продолжение обучения в аспирантуре. Он подчеркнул, что будущее российского образования должно опираться на «сопряжение лучших признанных в мире традиций отечественного образования и того позитивного опыта, который был наработан за последние 20 лет».

Не очень понятно, о каком таком позитивном опыте идёт речь, поскольку МГУ за последние 20 лет с престижного топ-20 скатился практически на двухсотые позиции, если судить по наименее политически ангажированному международному рейтингу вузов Webometrics (Ranking Web of Universities). Места других ведущих российских университетов с огромным разрывом расположились по нисходящей примерно с 450-й позиции, включая таких признанных во всём мире вузов, как МИФИ, МФТИ, МВТУ, МГИМО, Ленинградский политех, томские университет и политех, Новосибирский госуниверситет…

Интересно, помнит ли кто-то сегодня на Западе, что МВТУ имени Баумана среди специалистов уважительно именовался «Rocket College», а МИФИ – «Nuclear College»? Вряд ли. Об этом даже у нас практически забыли.

Участники заседания пришли к выводу, что переход к новой системе будет длительным, он требует определенного (скорее, неопределённого) переходного периода. Отдельно руководители вузов подчеркнули необходимость сохранения взаимного признания систем образовательных квалификаций РФ и ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других регионов мира, а также соблюдения прав выпускников вузов, принятых на обучение по действующим образовательным программам.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой, уникальный, порядок обучения.

Надо полагать, что быстро избавиться от родимых пятен Болонской системы смогут университеты, сохранившие программу подготовки специалистов, минуя промежуточную стадию бакалавриата.

В основном, это касается программы подготовки инженеров и исследователей. Прочие направления придётся подтягивать до стандартов, диктуемых нашим непростым временем.

Труднее всего обстоят дела с подготовкой преподавателей для восстановления уровня высшей школы советского образца. За прошедшие 30 лет осталось не так уж много людей, сохранивших традиции вузовской школы СССР. В кадровой цепочке научных, технических и преподавательских специалистах давно образовалась ничем невосполнимая брешь, связанная со «святыми девяностыми» и их долговременными последствиями: в системе кадров исчезающе мало людей наиболее продуктивного возраста учёного – 50-60 лет. Большинство либо были вынуждены «переквалифицироваться в управдомы», либо уехали в другие страны – даже не ради заработка, а ради занятия наукой.

Интересно, что в поддержку Болонской системы как по команде расчехлились представители пятой колонны, принявшиеся зудеть, ныть и угрожать неприятностями стране и обществу в самом ближайшем будущем, если «передовая система западного образца» будет вынесена на лопате из программы российской высшей школы.

Одной из таких «вещих кассандр» выступил небезызвестный иноагент и глава одиозного рупора «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, известный также под агентурным погонялом «Веник».

Так вот, «Веник» выступил буквально на следующий день после заявления Патрушева, заставляя обоснованно подозревать его в выполнении поручения иностранного заказчика.

Площадка для нытья бородатого деятеля была организована на одном из оппозиционных каналов YouTube, а само нытьё продолжалось битый час, в течение которого «Веник» обсасывал с ведущими остро волнующие темы «людей с хорошими лицами»: сохранение Болонской системы и «паспорт хорошего русского», позволяющий их владельцам невозбранно закупать ништяки в европейских и американских лабазах, а заодно надёжно оградиться от плевков и оскорблений.

«Паспорт хорошего русского» разберём как-нибудь в другой раз, а вот о Болонской системе «Веник» высказался вполне предсказуемо, ссылаясь при этом на слова пресс-секретаря президента РФ Пескова.

По экспертному мнению, «Веника», Болонскую систему в России отменять нельзя, ибо её «просто нечем заменить», и вообще, «у Болонской системы нет недостатков».

Гражданин иноагент старательно натягивал дырявую резинку на глобус, убеждая слушателей, что в данном случае руководство РФ действует по принципу «назло мамке ухи отморожу», объясняя давно назревшие реформы высшего образования «политическим шагом», обусловленным конфликтом с Западом.

Учитывая, что влияние «Веника» на умы российского общества ничтожно и ограничивается исключительно кругом «светлоликих», дискутировать и опровергать его заказушные речи бесполезно – всё равно что спорить с радиоточкой. Дяденька отрабатывает компот, и, быть может, готовится уйти с низкого старта в «тихую гавань», чтобы достойно встретить старость в местах наибольшей концентрации ургантов, макаревичей и прочих гребенщиковых. Кто их, иноагентов, знает?