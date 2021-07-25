«Болото» против Главного военно-морского парада

25.07.2021, Москва, Александр Ростовцев

В последнее время в России, в День ВМФ, в городе на Неве проводится Главный военно-морской парад, уходящий своими корнями в Петровскую эпоху. Из всех военных праздников страны, военно-морской, пожалуй, самый зрелищный и красивый, поскольку боевые корабли обладают внушительными размерами и своеобразной красотой морского хищника. А уж расцвечивание флагами и торжественный строй моряков в белых кителях и форменках на борту придаёт изысканный шарм не только грозному крейсеру, но и скромному тральщику.

Как и в прошлом году, Главный военно-морской парад проводился в условиях пандемии «короны», из-за которой государственному и городскому руководству пришлось ввести массу запретов и ограничений. Так, например, было изначально заявлено, что торжественный проход кораблей состоится без зрителей. И, как водится, отталкиваясь от этой новости, моментально забулькало, загундело, зашамкало нестроевое либеральное воинство, доводя до сведения общественности своё «драгоценное» мнение «да кому нужен этот парад без зрителей?».

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В либеральных СМИ Главный военно-морской парад сразу же окрестили «шоу одного зрителя» и даже «парадом во время чумы», где намёками, а где открыто давая понять, что единственным зрителем на празднике будет президент России.

Но острее и даже болезненнее всего либерду интересовало – что будет, если зрители, несмотря на запрет, захотят посмотреть военно-морской парад воочию, а не из телевизора. А ведь подходы к набережной перекрыты постами Росгвардии…

Светлоликие, затаив дыхание, ждали стычек охочей до зрелищ толпы с последующим разгоном, задержанием и упаковкой наиболее активных по «воронкам». Какая пища для самопиара, какое раздолье, чтобы всласть порассуждать о «возвращении 1937-го».

К вящему разочарованию либерашечек, власти и Росгвардия не стали портить праздник и делать приятное злопыхателям, а пропустили людей, желавших посмотреть парад. Жителей и гостей Питера беспрепятственно пускали смотреть парад с обычными мерами безопасности, вроде прохода через рамку.

Теперь, надо полагать, начнутся заунывные песнопения «зачем было ухудшать эпидемическую обстановку и создавать толпы на набережной».

Но главным доводом в пользу отмены парада у либералов прозвучала жалейка о народных деньгах. Мол, дефиле всего одного корабля и пролёт всего одного самолёта – миллионы на ветер. Мол, вместо того чтобы «бряцать оружием» не правильнее было бы направить средства на народное здравоохранение и даже на лечение несчастных детей.

От подобных «рацпредложений» за версту несёт фарисейством и лицемерием, ибо страдальцам за государственные деньги плевать на больных детей, на систему здравоохранения, если только проблема не затрагивает их собственные прохладные персоны.

«Информация о подготовке масштабного парада по традиции возбудила российских либералов, которые в очередной раз критикуют власть за трату бюджетных средств, особенно в период пандемии. При этом нужно просто знать устройство Вооруженных сил и Военно-морского флота. Это все является частью боевой подготовки и никаких дополнительных средств не нужно. Может быть, на краску какую-то: подкрасить, почистить — да. Но это все проходит через план боевой подготовки и не является какой-то дополнительной нагрузкой на бюджет. В то же время, военно-морской парад — это мероприятие, которое показывает, что люди в нашей стране живут безопасно, они способны видеть и знать, что в любую минуту — и днем, и ночью их готовы защитить», – объясняет бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

С ним согласен политолог Сергей Марков.

«Это негодяи, а не либералы. Либералы выступают за свободу. А эти люди, как правило, поддерживают такие чудовищные, репрессивные режимы, как киевскую русофобскую хунту, они поддерживают государственные мятежи, попытки переворота в Белоруссии, фальсификацию выборов, как это произошло в США на президентских выборах. Это просто агенты врагов России, поэтому им не хочется, чтобы у россиян была гордость за сильную армию. Они вообще хотят, чтобы Россия потерпела поражение в гибридной войне, вот и все. А такие мероприятия нужны, нам нужно чувство гордости военных, которые готовы свои жизни, в том числе, отдать за наш народ», – говорит эксперт.

Удивляться шуму, поднятому либералами вокруг Дня ВМФ, в общем-то, нечего. Кому возраст позволяет, прекрасно помнят, что диванные оппортунисты были во все времена. Просто раньше против парадов Победы гнать волну было несподручно – можно было нарваться на кирзач, но против отечественной космонавтики и ядерного щита доморощенная диссида бухтела довольно отчётливо, обосновывая своё недовольство «авторитетным» мнением Маргарет Тэтчер, будто «Советский Союз – это Верхняя Вольта с ракетами», в упор не понимая, что это неудачный оксюморон: у Верхней Вольты не может быть ракет, государство с ракетами – далеко не Верхняя Вольта.

Так нужен или нет стране Главный военно-морской парад? Достаточно посмотреть телевизионные репортажи, чтобы убедиться: подавляющее большинство граждан России поддерживает проведение военных парадов, посвящённых важным историческим датам. Морской парад 2021 года прошёл в честь празднования 325-летия Русского Флота.

Кроме того, что парад – это красиво, его проведение преследует следующие важные цели:

– Укрепление единства и уверенности общества в могуществе и боеспособности Вооружённых Сил страны. – Мирная демонстрация силы и самых современных образцов боевой техники союзникам и потенциальным противникам. – Учитывая особую сложность флотоводческого искусства, парадное прохождение кораблей демонстрирует зрителям выучку экипажей, а для самих экипажей является частью практической боевой учёбы. Как показала практика, как внутри, так и снаружи России существует определённая прослойка диванных «экспертов», уверенных, что Путин, анонсируя новейшее российское вооружение, пускает пыль в глаза и «показывает мультики». Что ж, военный парад – лучший способ доказать маловерам обратное.

Наконец, проведение Главного военно-морского парада на Неве восстанавливает исторические традиции государства Российского, восходящего к Петровской эпохе. Так что, несмотря на все истерики недоброжелателей, День ВМФ является возрождением и преемственностью исторических традиций России и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!