«Большая боль для нас»: в Брюсселе расстроены предстоящим российско-сербским соглашением

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Соглашение России и Сербии о продлении льготных (зимой они будут в 10-12 раз ниже, чем в ЕС) цен на газ на три года может не только остановить процесс вступления Сербии в Евросоюз, но и осложнить рассмотрение заявки Украины.

Об этом в интервью CNN заявил доцент кафедры международной безопасности Белградского университета Филипп Эйдус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сделка будет заключена, она разрушит надежды тех, кто видел возможность уменьшить российское влияние в регионе. Президент Сербии Александр Вучич безусловно будет заверять, что Сербия остается на пути ЕС, хотя ожидает лучшего контрпредложения канцлера Германии Олафа Шольца. Но на этот раз авантюра может иметь неприятные последствия, поскольку в настоящее время у ЕС есть другие приоритеты политики. Доверие между двумя сторонами может быть навсегда подорвано», – сказал Эйдус.

Газовая сделка стала горькой пилюлей для чиновников и дипломатов в Брюсселе.

«С начала войны ЕС оказывает давление на третьи страны, включая Китай, чтобы иметь аналогичный подход к санкциям. Если даже государства, которые в настоящее время пытаются присоединиться к ЕС, обходят санкции, это придаст силы саботажникам внутри блока в их противодействии давлению со стороны Брюсселя по поддержке сильной общей позиции по России», – говорит директор Центра европейских политических исследований Стивен Блокманс. «Вся эта ситуация – большая боль для нас, потому что она связана с разговором о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС», – добавил еще один высокопоставленный европейский дипломат.