Большая часть дел омбудсмена Севастополя связана с правами участников СВО и пенсионеров-переселенцев

Пятая часть обращений к уполномоченному по правам человека в Севастополе касается прав военнослужащих и членов их семей. Почти столько же – пенсионных прав вынужденных переселенцев из Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил омбудсмен Севастополя Павел Буцай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в прошлом году статистика обращений увеличилась за счет большого наплыва беженцев. Севастополь не был определен как регион приема и размещения вынужденных переселенцев, никаких целевых программ для этого не предназначено, но, тем не менее, около 17 тысяч человек прибыли в Севастополь, получили положенные выплаты, обращались в разные инстанции. Вместе с беженцами выросло количество обращений от военнослужащих и членов их семей.

«Могу сказать, что в связи с тем, что идет специальная военная операция, у нас увеличилось количество обратившихся военнослужащих и членов их семей. Так, если взять общую статистику за эти полгода, можно сказать, что из общего числа около 2 тысяч человек обратившихся 22% – это социальные права, а 19% – это помощь военнослужащим и их семьям. У нас очень серьезно выделилась эта группа», – подчеркнул Буцай.

Большое количество обращений идет от фонда «Защитники отечества», с которыми институт уполномоченного по правам человека в Севастополе подписал соглашение и оказывает помощь в восстановлении прав военнослужащих и членов их семей.

«Немалую часть, конечно, занимают и пенсионные права. Есть, конечно, определенные у нас успехи в этом направлении, но это касается тех территорий, которые уже – Россия. В Херсонскую, Запорожскую области мы можем направить запросы, когда не хватает стажа, не хватает подтверждений, и нам присылают ответы.

Но доступ к базам и пенсионным делам сохранился в тех местах, где не шли бои. Есть места, в которых просто не сохранилось ничего – это Артемовск. Мы постоянно общаемся с аппаратом уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике. К сожалению, там база не сохранилась, она сгорела, и фактически у людей нет никаких подтверждений. В этой связи именно в Донецке этим летом издан приказ, по которому люди, которые не могут подтвердить пенсионный стаж, у которых не хватает доказательств на пенсионные накопления, они не получают выплаты через Фонд социального страхования в размере 7,5 тысяч рублей», – уточнил омбудсмен.

Однако такая норма действует только на территории ДНР, и как быть с гражданами, достигшими пенсионного возраста, на других территориях – не понятно.

«У нас пока такого механизма нет. Но, к сожалению, действительно – есть такая проблема, когда люди приходят. Буквально на днях обратилась женщина, она прибыла из Гуляйполя, и у нее на руках только ксерокопия трудовой книжки, больше ничего. Конечно, по ксерокопии ей пенсию не назначат, и мы сейчас ищем способ, каким образом доказать и найти подтверждение этой пенсионной деятельности», – пояснил Буцай.