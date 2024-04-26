Большая часть из 61 миллиарда помощи США Украине уже потрачена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США уже поставила на Украину большую часть из того пакета военной помощи, о котором было озвучено накануне.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я более, чем уверен, что и ATACMS, и, скажем, большая часть этого списка вооружений уже поставлены на Украину, уже находятся на территории Украины. Более того, значительная часть средств, которые сейчас выделяются для членов НАТО, для союзников Соединенных Штатов, которые должны передать свою технику для Украины, эта техника уже поставлена в Украину, эта техника уже работает, а членам НАТО, которые поставили технику, попросту необходимо сейчас компенсировать их затраты. Именно поэтому уже значительная часть этих средств, которые выделены, из этого 61 миллиарда – эта часть уже фактически израсходована наперед», – заявил Бондаренко.