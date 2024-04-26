Большая часть из 61 миллиарда помощи США Украине уже потрачена

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


США уже поставила на Украину большую часть из того пакета военной помощи, о котором было озвучено накануне.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже поставила на Украину большую часть из того пакета военной помощи, о котором...

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«Я более, чем уверен, что и ATACMS, и, скажем, большая часть этого списка вооружений уже поставлены на Украину, уже находятся на территории Украины. Более того, значительная часть средств, которые сейчас выделяются для членов НАТО, для союзников Соединенных Штатов, которые должны передать свою технику для Украины, эта техника уже поставлена в Украину, эта техника уже работает, а членам НАТО, которые поставили технику, попросту необходимо сейчас компенсировать их затраты.

Именно поэтому уже значительная часть этих средств, которые выделены, из этого 61 миллиарда – эта часть уже фактически израсходована наперед», – заявил Бондаренко.

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