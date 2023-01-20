«Большая часть оружия у НАТО лишь числится» – политолог

Владимир Гладков.  
20.01.2023 10:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


У стран НАТО в последние десятилетия не было возможности обслуживать свою военную технику.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У стран НАТО в последние десятилетия не было возможности обслуживать свою военную технику. Об...

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«Европа как бы и рада поставлять оружие. Но оружия, которое там действительно может ездить и стрелять, не так и много. Я и десять лет назад, и двадцать, смотрел достаточно много материала по аудиту частей бундесвера.

Там были неутешительные новости о том, что большая часть оружия там только числится. Оно не укомплектовано запчастями, и, по большей части, его проще списать, чем приводить в необходимое состояние», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что сейчас состояние этого оружия ещё хуже, потому что долгие годы оно не обслуживалось.

«Тем более, что оружие это закупалось в своё время под армию, по численности в четыре раза большую, чем нынешняя. И сейчас столько оружия не нужно. Оно необходимо в случае войны, в случае мобилизации. Но в мирное время бундесвер не имеет достаточно количества людей, чтобы поддерживать это в нормальном виде.

Понятно, что аналогичная ситуация во всей Европе, не только в бундесвере», – добавил Гильбо.

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