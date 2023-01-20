«Большая часть оружия у НАТО лишь числится» – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У стран НАТО в последние десятилетия не было возможности обслуживать свою военную технику.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Европа как бы и рада поставлять оружие. Но оружия, которое там действительно может ездить и стрелять, не так и много. Я и десять лет назад, и двадцать, смотрел достаточно много материала по аудиту частей бундесвера. Там были неутешительные новости о том, что большая часть оружия там только числится. Оно не укомплектовано запчастями, и, по большей части, его проще списать, чем приводить в необходимое состояние», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что сейчас состояние этого оружия ещё хуже, потому что долгие годы оно не обслуживалось.

«Тем более, что оружие это закупалось в своё время под армию, по численности в четыре раза большую, чем нынешняя. И сейчас столько оружия не нужно. Оно необходимо в случае войны, в случае мобилизации. Но в мирное время бундесвер не имеет достаточно количества людей, чтобы поддерживать это в нормальном виде. Понятно, что аналогичная ситуация во всей Европе, не только в бундесвере», – добавил Гильбо.