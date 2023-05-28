Большая колонна техники НАТО вошла в Молдову

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Большая колонна натовской военной техники зашла в Молдову. По официальной версии, это средства ПВО, которые обеспечат «зонтик» саммиту Европейского политического сообщества, намеченному на 1 июня. В нем примут участие руководители 44 государств.

Однако приднестровский телеканал ТСВ разглядел в колонне грузовики с понтонной переправой, предназначенной для форсирования водных преград. Евросаммит пройдет в Бульбоках недалеко от Днестра, являющегося в этом месте границей между Молдовой и Приднестровьем.

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Параллельно с 29 мая по 9 июня в этих же местах пройдут учения. «Воздушный бастион-2023», в которых будут задействованы французские, британские, румынские и американские военнослужащие. Всего около 200 человек.

Напряженность вокруг Приднестровья нагнетается с самого начала СВО. Украина наращивает свои войска на границе и утверждает, что ждет только просьбы молдавского президента Майи Санду, чтобы ликвидировать непризнанную республику.

Сама Санду заверяет, что решит приднестровский конфликт «до вступления Молдовы в ЕС». Соответствующее заявление она сделала в интервью для издания Geopolitique.

«Мы не верим, что, если конфликт не будет полностью разрешён, это станет препятствием для вступления Молдовы в ЕС», — сказала Санду.

Тем временем Кишинев продолжает чинить препятствия нормальной жизни в Приднестровье. Недавно на границе была задержана трубка для компьютерного томографа, которую везли в Тирасполь из Германии. В Молдове требуют от приднестровских больниц пройти авторизацию по своим стандартам и называют «операцию» с томографом «принуждением к закону». Еще полгода назад молдаване медицинскую технику в ПМР свободно пропускали.

Оппозиционный молдавский депутат Богдан Цырдя считает, что Кишинев провоцирует Тирасполь.

«Власть продолжает кошмарить приднестровцев. Не пропускают детали для работы томографа! Провоцируют, как могут, унижают, как получится», – написал он в своем тг-канале

Бывший молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Владислав Кульминский уверяет, что Кишинев и Тирасполь ведут переговоры «в тишине» и приближаются к урегулированию конфликта, это может произойти буквально в течение года.

«Я думаю, что мы к этому готовимся. Я считаю, что этот конфликт уже больше не является замороженным, и что запихнуть его обратно в бутылку уже не получится. Чем меньше мы слышим сейчас о приднестровском вопросе, то тем меньше возникает поводов думать, что эта ситуация может перейти в горячую фазу, а такая опасность, конечно же, есть. Потому что если, не дай Бог, война придёт, то эту ситуацию ни спрогнозировать, ни остановить уже не сможет никто», – сказал Кульминский.

Непонятно, кто ведет «тихие» переговоры об урегулировании с Кишиневом, но глава министерства госбезопасности ПМР Валерий Гебос открыто заявил в интервью РИА «Новости», что Украина и Молдова «продолжают реализацию кризисного сценария».

«Увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность. Уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе», – сказал Гебос.

По его словам, в отношении Приднестровья развернута информационная война с использованием площадок Украины и Молдовы. Так, жители республики стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур ПМР.

В отношении украинских провокаторов приднестровского конфликта резко высказался МИД РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Бывший депутат Верховного Совета СССР Виктор Алкснис сомневается в том, что грозные предупреждения МИД РФ будут реализованы на практике.

«С болью вижу, что в результате ошибок, просчетов, провалов и более того предательства руководства РФ в отношении Приднестровья оно практически обречено. Украине и Румынии, стоящей за спиной Молдавии, противостоит им всего лишь около тысячи семьсот военнослужащих, из которых 450 человек входят в миротворческий контингент. Российские военнослужащие вооружены в основном легким стрелковым оружием и поэтому большой огневой мощью не обладают. В случае вооруженной агрессии со стороны Молдавии (Румынии) или Украины они смогут продержаться всего несколько часов», – написал Алкснис в своем тг-канале.