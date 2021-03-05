Большая кровь на Украине откладывается: Рада провалила легализацию оружия

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада в четверг отклонила законопроект о легализации короткоствольного огнестрельного оружия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперты считают, что Украина, где из зоны боевых действий нелегально вывезены тысячи «стволов», чудом избежала нового витка насилия.

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Проект закона представил депутат «Слуги народа» Игорь Фрис.

«Думаю, что большинство людей в зале владеет оружием. Половина из нас владеет оружием нарезным, гладкоствольным, охотничьим или спортивным оружием или карабином, или травматическим устройством. А теперь скажите, почему в нашем государстве 30 лет нет закона об оружии, а мы имеем оружие? Не странно, что оружие на сегодня вне закона, а за него садят в тюрьму?» – сказал депутат.

«Скажите пожалуйста у кого сейчас есть оружие в этом зале? Ни у кого? Странно, а почему? Все же думают, что можно просто так носить оружие сейчас в этом зале. И разрешение на оружие позволяет ношение. Много чего, но основное – это не ношение оружия, это оборот оружия. Наше государство давным-давно готово, и общество готово к этому закону», – обратился к залу Фрис.

Однако с критикой законопроекта выступил экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, а ныне депутат от «Европейской солидарности» Михаил Забродский.

«Дело в том, что речь идет не об оружии и не о защите, а именно о легализации сомнительных схем разрешительных, которые сейчас действуют в МВД….

Что касается применения, то если вы думаете, что если лезут в ваш дом, то вы можете применить оружие, нет. Закон четко определяет – самооборона и никак не защита имущества.

В то же время в переходных положениях, которые мало кто читает, чётко определенно, что охранник в супермаркете, который будет вооружен гражданским оружием, сможет его применить против вас, если ему покажется, что вы совершаете нарушение. Понимаете? Человек, две недели курсы и будет определять, совершаете вы нарушение или нет. Поэтому закон считаем неприемлемым, недопустимым и искажённым», – заявил Забродский.

Примечательно, что против проекта закона выступил и представитель «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Этот закон не об обороте оружия, это закон о продаже огнестрельного короткоствольного оружия. Только о продаже, это единственная вещь, единственная цель, которую он достигает. Вам врут в глаза, когда говорят, что украинцы, наши граждане, не могут защищать собственное жилье – могут. Разрешено длинноствольное оружие, оно есть. А если мы проголосуем за этот закон, то мы градус каждого мелкого, бытового конфликта поднимем до уровня огнестрельного. Будут мёртвые», – предупредил Бужанский.

В результате «За» проголосовали только 88 депутатов. Против был 51, воздержались 162, не голосовали 55. Отправить законопроект на доработку голосов также не хватило, инициатива была отклонена.

Комментируя голосование, одесский журналист Юрий Такчёв отметил, что провала и следовало ожидать.

«Власть боится своих граждан сильнее, чем бандитов и других активистов, у которых оружие есть и без её разрешения. А нам придётся и дальше обеспечивать свою безопасность от этой публики с помощью разного рода эрзацев», – написал Ткачёв у себя в Telegram.

А киевский военный историк и поисковик Дмитрий Заборин, напротив, считает, что провал легализации оружия позволит Украине избежать нового витка насилия.

«Масса людей, которым на протяжении многих лет системно, извините, е#ут голову, живущих в постоянном стрессе, съезжает с катушек просто так. Ежедневно на ровном месте происходят конфликты, в которых граждане орут матом, кидаются в махач, хватаются за ножи и пробивают головы битами. Из-за места в очереди за селедкой, кто-то криво проехал на дороге, кто-то кого-то толкнул и т.п. Мовные все эти дела, опять же.

У меня вспыльчивый характер, я всегда был за справедливость, служил в армии, активно занимался тайским боксом, поддерживаю форму, имею легальное оружие и готов его применить. Но последние несколько лет намеренно избегаю ежедневных возможностей влезть в какую-нибудь драку. Потому что на всех идиотов просто не хватит тебя. Потому что потраченное здоровье не стоит того, чтобы наказывать каждого оленя за неправильную парковку.

Устанавливать правила и следить за их выполнением – работа государства, а его у нас нет. Поэтому заменить его собой – такая себе идея. Особенно если начать отстрел всех накосячивших.

Но представьте себе на минуту, что перед вами не воплощенное благоразумие вроде меня, а пэресичный долботряс, который на замечание «вы перекрыли машиной тротуар» не на фуй пошлет, как обычно, а достанет пистолет и бахнет. Или в него бахнут. В живот, так удобнее, чем в ноги целиться. Или в башку. Или в пивбаре стол на стол бухая перестрелка. Или в супермаркете. Или возле телеканала: «Ты шо там сука такое щас говорыл, а?».

Но при этом чахлик из офиса с пистолетом – сладкая добыча, поскольку достать ствола на улице и жахнуть в живого человека интеллигенту трудно, я знаю о чем говорю. А дать ему раз в нос по-быстрому – и вот у тебя в руках чудова играшка, потрясти обменники, кого-то в переулке прижать», – объясняет Заборин.