Большая ложь «Малой Катыни»

29.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

Националистические круги Польши уже несколько лет раскручивают идею объявления 12 июля «Днём памяти жертв Августовской облавы лета 1945 года».

«Августовской облавой», «Малой Катынью», «Катынью № 2» в Варшаве называют июльскую совместную операцию советских и польских спецслужб по очистке нескольких районов вдоль границы Польши и Белоруссии от террористов «Армии Крайовой» и литовских «лесных братьев».

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«Августовской» облава называется потому, что наиболее интенсивные действия по поимке и ликвидации «аковцев» проходили в окрестностях города Августов на северо-востоке Польши.

Cоветские и польские сотрудники безопасности Августова, лето 1945 года

Современная фальсификация в Варшаве носит тотальный характер с целью выстраивания по кирпичику «польского холокоста» из всё новых и новых фальшивых «катыней». Особый цинизм польских властей проявляется в попытках навязать России и Белоруссии строительство мемориалов «проклятым солдатам», как часто называют «аковцев», в то время, когда Польша активно зачищает свою территорию от памятников советским и польским воинам-освободителям.

Мемориальный знак “проклятым солдатам” под Августовым

Впрочем, в отличие от катынской провокации 1943 года, инициатором которой выступил главный лжец и фальсификатор гитлеровского режима Йозеф Геббельс, затея его польских последователей из Сейма и Института национальной памяти шансы на успех имеет ничтожные, но людишки стараются.

Президент Дуда на открытии мемориала “проклятым солдатам”

В частности, пропагандоны из польского ИНП ведут планомерную осаду российских военных архивов и архивов НКВД – МГБ СССР, утверждая, что в них находятся недостающие ответы на вопросы польской стороны, которые должны раскрыть общественности глаза на «геноцид демократических поляков в период советской оккупации».

Кроме того, поляки настоятельно требуют от белорусского Батьки пустить их немножечко покопаться в интересующих их районах на западе Белоруссии, особенно в окрестностях города Лида, где в своё время довольно активно шуровали террористы из «Армии Крайовой».

С учётом того, что бесконтрольное появление польских копателей в районе Катыни – Медного в 1995 году привело к резкому захламлению захоронений весьма удобными для польских трактовок событий артефактами, в Белоруссии, мягко говоря, не приветствовали появление десанта докучливых соседей, вооружённых лопатами и заступами.

Наученные горьким опытом, представители российской власти в кои-то веки прекратили играть с панами в поддавки «во всём виноват Сталин», отказавшись идти навстречу призывам признать и покаяться во всём, раздающимся из польских Сейма и ИНП.

В этой связи представляется своевременным решение Росархива придать гласности документы на тему «Как польское вооруженное подполье «помогало» Красной Армии разгромить нацистскую Германию. 1944-1945 годы». Они дают информацию о преступлениях польского бандитского подполья против СССР – об убийствах наших солдат и офицеров, захватах складов, взрывах мостов, расправах над мирными жителями и ранеными красноармейцами, пытках и издевательствах над военнопленными.

Впечатляет и число совершённых «проклятыми солдатами» преступлений. Представление об этом даёт «Именной список военнослужащих 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов убитых, раненых и пропавших без вести в результате террористических актов бандитов из АК и прочей польской реакции за период с 28 июля по 23 ноября 1944 года».

Убийцам и палачам открывают мемориалы

Убитых оказалось 126 человек; раненых – 66; пропавших без вести – 2. Особый интерес представляет донесение и.о. начальника Политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майора Казбинцева начальнику ГлавПУР РККА генерал-полковнику Александру Щербакову от 10 сентября 1944 года.

Из него можно узнать об обстоятельствах гибели 24 августа 1944 года Героя Советского Союза майора Александра Канарчика и шестерых его товарищей. Красноармейцы после госпиталя направлялись домой в отпуск. Вместо свидания с родными и близкими, освободителей убили и сожгли те, кого в Варшаве именуют «проклятыми солдатами».

Поскольку теракты АК в тылу Красной Армии мешали совместной борьбе государств антигитлеровской коалиции против общих врагов, своё возмущение действиями поляков выразил и далёкий от симпатий к СССР и коммунистам Уинстон Черчилль. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции премьер-министр Великобритании, с которым лондонские поляки связывали многие свои надежды, прямо заявил: «Британское правительство признаёт, что нападения на Красную Армию недопустимы».

Польские же «исследователи» с гордостью за упырей террористического фронта говорят о «достижениях» соотечественников в Западной Белоруссии на основании данных, обнаруженных в теперь уже ставших доступными архивах НКВД: «только за второе полугодие 1944 г. в западных районах Белоруссии совершено 222 теракта, 11 диверсий, 65 нападений на учреждения и государственные предприятия, а также 573 других акта активного бандитизма. В результате этих акций были убиты 20 работников МВД – МГБ, 17 офицеров Красной Армии, 51 человек из кадров Красной Армии, 41 человек советского партактива, 76 человек, лояльно относящихся к советской власти».

Последней каплей, переполнившей чашу терпения советских спецслужб, стало убийство 7 июля 1945 года в Белостокском повете 10 военнослужащих Красной Армии.

Реакцией на многочисленные преступления польских боевиков, не сложивших оружия после окончания войны, стала контртеррористическая операция в Августовских лесах. Она была проведена органами «Смерш» при содействии польских военных властей в июле 1945 года. В пояснительной записке к своему законопроекту Зелиньский утверждает, что в результате проведённой облавы было задержано 7049 человек, из которых 592-х приговорили к «ликвидации». Подтверждение этой информации депутат Сейма черпает из «исследований» Никиты Петрова, члена российского общества «Мемориал».

Главарь аковских бандитов “Лупашка” после ареста в 1948 году. Казнён по приговору суда в 1951 году за убийства сотен людей и сожжение деревень. объявлен героем Польши

Раскруткой «Малой Катыни» польские СМИ занимаются не первый год. В ноябре 2012 года «Rzeczpospolita» поместила статью Петра Зыховича, который утверждал: «В июле 1945 года НКВД провёл в окрестностях города Августов масштабную кампанию арестов, жертвой которых оказались бойцы национально-освободительного подполья и мирные граждане, которых подозревали в поддержке этого движения. За решеткой оказалось около двух тысяч человек. Из них, как минимум, 592 человека были убиты. Облава в августовских лесах была самым крупным преступлением против польского народа после окончания Второй Мировой войны».

Характерно, что польского журналиста склероз ударил по темечку, поскольку в июле 1945 года Вторая Мировая война всё ещё продолжалась вплоть до капитуляции Японии. Кроме того, как уже было сказано выше, ликвидацию польского террористического подполья поддержали Черчилль и президент США Рузвельт во время Ялтинской конференции глав стран антигитлеровской коалиции 11 февраля 1945 года.

Что же касается «мемориальца» Никиты Петрова, то этот деятель давно работает на польских и других фальсификаторов. В частности, за коллаборационизм деле реабилитации «проклятых солдат», вся контора «Мемориала» получила иудину премию «Хранитель Национальной Памяти» (2012) – от польского ИНП, а также удостоилась ещё тридцати серебреников от министра иностранных дел Польши «Pro Dignitate Humana».

Несколько лет назад в издательстве РОССПЭН вышла книга Никиты Петрова «По сценарию Сталина. Роль органов НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945-1953 годов».

Книжица содержит выдержки из ранее не публиковавшегося архивного документа – шифротелеграммы начальника «Смерш» генерал-полковника Виктора Абакумова Наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии за № 25212 от 21 июля 1945 года, в которой освещался вопрос ликвидации действовавших летом 1945 года в тылу 3-го Белорусского фронта антисоветских формирований. Шифротелеграмма содержала «предложение о расстреле» 592 аковцев из общего числа более 7000 человек арестованных в ходе проведения операции в Августовских лесах.

Анализируя публикацию, доктор исторических наук Алексей Плотников высказался следующим образом:

«Обращает на себя внимание отсутствие у сотрудников ГУКР «Смерш» НКО СССР формальных правовых оснований для административного расстрела арестованных поляков. Приказ НКВД СССР № 0061 от 6 февраля 1945 года, вводивший на завершающем этапе войны в прифронтовой полосе административный расстрел в качестве чрезвычайной меры наказания для захваченных на месте преступления бандитов и диверсантов, после окончания военных действий в мае 1945 года утратил свою силу и был официально отменён до начала операции в Августовских лесах. Уже одно это ставит большой вопрос относительно достоверности шифровки.

Большие сомнения вызывает также крайне неизбирательный, «уравнительный» характер «предлагаемого» применения массового расстрела ко всем без исключения 592 арестованным аковцам, – и только к ним – из общего числа арестованных в ходе «Августовской операции» (повторим, более 7000 человек).

Между тем обычной практикой правоохранительных органов СССР в то время была кропотливая селекция арестованных по контингентам, категориям и иным критериям с последующим индивидуальным применением к каждому из них определенных репрессивных мер…

Кроме этого, шифровка № 25212 составлена с грубым нарушением норм служебной субординации – ГУКР «Смерш» не подчинялся НКВД СССР и по этой причине его начальник генерал-полковник В. С. Абакумов – подчинявшийся напрямую Наркому обороны И. В. Сталину – в принципе не имел права испрашивать «указаний» у наркома внутренних дел Л. П. Берия.

Присутствуют в тексте «шифротелеграммы» и другие незаметные для неспециалиста нелепости и просто невозможные для военного руководителя высшего ранга – тем более начальника «Смерш» –формулировки вроде «батальон войск Управления «Смерш» (войсковых частей «Смерш» никогда не существовало; были «войска НКВД» и «отдельные стрелковые войсковые батальоны» (с конкретными номерами), сформированные при управлениях контрразведки «Смерш» фронтов – по одному батальону на фронт)…

Проведённая по «шифротелеграмме» экспертиза достаточно убедительно свидетельствует о поддельности документа».

Таким образом, польские вятровичи из ИНП, с помощью прикормленного «мемориальца» Никиты Петрова, неоднократно ловленного на вранье и оперировании фальшивками, упорно выдают за геноцид «пропажу» 592 «аковцев» на основе фальшивого документа, закрывая глаза на то, что эти деятели занимались массовыми убийствами людей, в том числе по национальному и религиозному признаку.

В настоящее время в Польше активно ведутся поиски мест захоронений «проклятых солдат», особенно в местах проведения «Августовской облавы». В случае обнаружения, на месте захоронения живенько организуются мемориальные декорации в стиле «Катынь №2» с обязательной процедурой отбеливания бандитов. Их преступления против военнослужащих Красной Армии, Войска Польского, мирного населения объявляются «коммунистической пропагандой», зато обязательным атрибутом мемориалов «аковцам» становятся памятные знаки с надписью «Убиты за то, что поляки».

Ложь, поставленная на конвейер и обращённая в будущее…