Большая пиар-войнушка вокруг аварии «суперджета»

12.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

5 мая во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолёт «Сухой-Суперждет-100» или SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск. Приземлившийся на брюхо самолёт охватило пламя. Несмотря на старания пожарно-спасательных служб аэропорта на месте аварии, в огне и дыму погиб сорок один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации лайнера, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию аварии.

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Градус ЧП усиливает то обстоятельство, что серьёзная авария произошла не с каким-нибудь «боингом» или «аэробусом», а с лайнером российского производства, получившим все необходимые национальные и международные сертификаты для эксплуатации, с самолётом, который многие воспринимали, как символ нового подъёма отечественного гражданского авиапрома, с хорошим экспортным потенциалом.

Шокированные граждане и СМИ гадают, что стало причиной трагедии: техническое состояние самолёта, ошибка пилотов, просчёты спасателей или жадные пассажиры, ломанувшиеся спасать чемоданы и баулы из горящего самолёта?

Особенно упарываются на теме ликвидации «суперджетов» такие известные «эксперты с мировым именем», как Навальный и Ходорковский, поднявшие волну о коррупции в гражданском авиастроении России, негодных запчастях и отвратительном ремонте лайнеров.

С Ходорковским «всё ясно»: основатель и спонсор грантоедской конторы «Открытая Россия» с самого начала воспринял как личное оскорбление $6,5 млрд недополученной прибыли корпорациями «Боинг» и «Эйрбас» из-за импортозамещения «суперджетами» их ближнемагистральных пассажирских самолётов. Поэтому авария SSJ-1oo с человеческими жертвами стала для него нажористой темой.

С Навальным дела обстоят куда интереснее: российский «оппозиционер намба уан» в 2012 году вошёл в состав совета директоров «Аэрофлота» и, вероятно, именно поэтому тщательно обтекает любое упоминание об авиаперевозчике, принявшись сосредоточенно набрасывать грязь на самолёт и его создателей.

На YouTube выложил своё экспертное мнение известный журналист Пивоваров, оказавшийся попутно ещё и лётчиком-любителем. Не имеющий опыта управления пассажирскими лайнерами, Пивоваров в свою очередь выгораживает SSJ-1oo и даёт понять, что в аварии и смерти людей виноват человеческий фактор.

Понятное дело, что никому не хочется отвечать за аварию и, особенно, за смерть людей, так что налицо конфликт интересов, когда заинтересованные стороны нанимают работников информационных эскорт-услуг и ателье по пошиву журналистской джинсы.

Как водится, у победы много отцов, зато поражение всегда сирота.

Стало известно, что в комиссию по расследованию причин аварии разработчикам из фирмы «Сухой» удалось продвинуть своих представителей. Теперь этот же финт ушами стремится провернуть «Аэрофлот», поскольку приоритетной версией следствия становится вина пилотов при посадке, приведшей к жёсткому приземлению и возникновению пожара.

«Аэрофлот» уже обвиняют в том, что авария стала последствием «оптимизации», вылившуюся в сокращение лётных часов для подготовки экипажей и уповании на компьютерные тренажёры.

Сторонники «Аэрофлота» вспоминают, что самый крупный российский авиаперевозчик изначально не был заинтересован в покупке «сырых» SSJ-1oo, а теперь он же вынужден испытывать материальные и имиджевые убытки, потому что за последние дни с полётов были сняты четыре «суперджета» и за один только день 10 мая отменены 14 парных рейсов из Москвы.

Всё чаще в разборки вокруг аварии вклиниваются какие-то мутные авторитеты, переводящие стрелки с эксплуатации самолёта в эмоциональную плоскость с «жадными пассажирами, покидавшими самолёт с баулами и чемоданами».

Найдены ещё одни стрелочники: пожарно-спасательная служба Шереметьево, якобы настолько нерасторопная, что дала пожару в самолёте разгореться, что хвостовая часть его превратилась в крематорий.

К мутным авторитетам подключились околоавиационные «реформаторы», порой принадлежащие к категории людей, облечённых полномочиями, предлагающие исправлять аварийные ситуации новой схемой загрузки самолёта. Например, запирать чемоданы в специальных хранилищах и помещать детей отдельно от родителей. Пущай, мол, пассажиры детей спасают, а не чемоданы.

Видимо, все эти люди привыкли летать на персональных самолётах или заказывать эксклюзивные чартеры для передвижения себя любимых, поскольку они не представляют, какой дополнительный хаос вызовут их новаторские предложения в терпящем бедствие самолёте.

В общем, создаётся впечатление, что заинтересованные стороны хотят не только макнуть оппонента в унитаз и попиариться, но и замылить расследование за плотной завесой информационного шума.

Почитав и послушав людей причастных к отечественной гражданской авиации, приходит понимание, что «истина где-то рядом».

В пользу версии о вине человеческого фактора говорят показания работников «Аэрофлота», свидетельствующие об «оптимизации» программы подготовки пилотов. Многим также известно из фильмов и беллетристики, что в случае аварийной ситуации пилоты обязаны держать самолёт в воздухе до полного исчерпания баков от горючего во избежание пожара на земле. Но пилоты SSJ-1oo почему-то не стали придерживаться этого правила.

В то же время авиационные специалисты предлагают обратить внимание на причину возврата самолёта в аэропорт Шереметьево – удар молнии в лайнера.

Удары молний в гражданские самолёты – явление достаточно распространённое, так что авиационными специалистами давно разработаны меры, сводящие на на нет угрозу безопасности полёта от небесного электричества. Ни один самолёт без защиты от молний не выйдет за пределы завода.

Появилась информация, что в злосчастном «суперджете» от удара молнии вышла из строя импортная авионика. А без автоматической управляющей системы наматывать круги в воздухе до выработки горючего невозможно.

То есть, по крайней мере один SSJ-1oo оказался уязвимым для молний? А что насчёт авионики? Помнится, оскандалившийся «Боинг-737 Макс-8» авионика вводила в крутое пике с ударом об землю и без попадания молнии.

Предлагается также обратить внимание, что доля российской локализации в «суперджетах» не превышает 25% и такие важные узлы, как авионика, двигатели, композиты и шасси – импортного производства. Известно, например, что двигатели SaM146, производимые НПО «Сатурн» совместно с французами, оказались не так хороши, как это было заявлено. А с импортными шасси у «суперджетов» уже имелись проблемы.

С другой стороны, нападающие на «суперджет» деятели утверждают, что самолёт загорелся ещё в воздухе, хотя на полном видео приземления видно, что после первого касания земли самолёт подпрыгнул, после чего свалился на брюхо и загорелся. Есть основания предполагать, что после первого касания земли стойки шасси «суперджета» подломились и во время второго касания сломались окончательно. Проблема прочности импортных шасси? А как насчёт наших? Устояли бы?

Свидетели показывают, что хвостовая часть SSJ-1oo превратилась в крематорий из-за того, что горящий двигатель продолжал работать и нагнетать реактивную струю в салон через разбитые иллюминаторы, хотя должен был остановиться. Что это: глюки системы управления или ошибка пилотов?

Судя по опубликованной биографии пилотов, самолётом управляли не новички. Капитан воздушного судна перешёл в гражданскую авиацию после длительной службы в авиации ФСБ.

Появляющаяся информация позволяет предположить, что недостатки SSJ-1oo обусловлены использованием ряда импортных узлов в конструкции лайнера и вытекающими из них проблемами эксплуатации самолётов и сложностями их послепродажного обслуживания. Теперь проблему обострили и западные санкции. Сам по себе лайнер, прошедший перед производством полную сертификацию по стандартам ЕС, вряд ли справедливо считать «машиной для убийства».

По-видимому, авария «суперджета» с человеческими потерями объясняется неизжитым комплексом проблем, возникшим ещё в «святые девяностые» в системе гражданской авиации России, куда входит и авиапром, и система подготовки кадров, и приватизация чего надо и не надо, и упование на заграничные технологии вместо разработок собственных. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что Ростех, на который сейчас пытаются повесить всех собак за недостатки «суперджета», принял под своё крыло Объединённую авиастроительную корпорацию, где выстрадали SSJ-1oo, только в 2019 году, да ещё и с дырой в бюджете в 300 млн рублей.

Очевидно, что под жёстким государственным контролем проблема «суперджетов» решаема, хотя и трудно сказать, есть ли будущее у этих самолётов. Вполне возможно, что авария и затруднения с поставками компонентов западными партнёрами в связи с санкциями вобьют гвоздь в крышку гроба SSJ-1oo. Главное, чтобы эта авария не стала могильщиком воспрянувшей было отрасли гражданского авиапрома.