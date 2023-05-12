Большая победа России: Сирия окончательно прорвала блокаду

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В минувшее воскресенье на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире было принято решение о восстановлении Сирии в составе объединения.

А уже в нынешнюю среду в Москве на встрече между главами дипломатических ведомств Ирана, Турции, Сирии и России обсуждался вопрос восстановления полной территориальной целостности республики.

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Европейский вещатель Euronews, несмотря на антиасадовский настрой, вынужден был привести слова Самеха Шукри, министра иностранных дел Египта, о том, что возвращение Дамаска в Лигу стало результатом мирного внутринационального примирения:

«Мы полностью убеждены, что единственный способ разрешить кризис (в Сирии) — это политическое решение, которое полностью исходит изнутри Сирии без какого-либо внешнего вмешательства».

Правда, выступили против такого решения Кувейт и Марокко, а Катар даже отказался принимать участие в голосовании, но это никак не отразилось на итоговом результате, так как главным лоббистом такого вердикта была Саудовская Аравия. А через три дня после исторического обсуждения предводитель саудитов король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Башара Асада на саммит Лиги, который пройдет 19 мая в Джидде.

И не мудрено, так как главным инициатором данного действия был сам наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман. Фактически это стало ответом на угрозы и стремление нынешней американской администрации изолировать Саудовскую Аравию и превратить её в страну-изгой. Поэтому ведущая монархия поспешила пойти по пути консолидации арабского мира и немедленно замириться с Дамаском, хотя сама на начальном этапе гражданской войны участвовала в финансировании оппозиционных сил.

Во многом, конечно, это продолжение того мирного процесса по восстановлению дипломатических и экономических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, запущенного в марте этого года при активном участии Китая, который становится настоящим суперарбитром на Ближнем Востоке. США и Запад фактически терпят полный крах в регионе и теряют своё влияние.

Поэтому не зря МИД КНР приветствовал данное решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств и предостерёг США от опрометчивых шагов в попытках сохранить свои позиции посредством провоцирования конфликтов. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэнь озвучил достаточно жесткую антиамериканскую повестку:

«Вашингтону необходимо прекратить попытки подорвать процесс диалога и примирения стран региона, а также прекратить попытки разделить его путем создания противоречий. Американская сторона должна уважать волю народов Ближнего Востока и прекратить практиковать дипломатию принуждения, указав, что народы региона, в частности, должны решать дела этого региона самостоятельно».

Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И добавил:

«Американская сторона должна уважать волю народов Ближнего Востока и прекратить практиковать дипломатию принуждения».

Ван И вместе с министрами иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.

По сути, нынешние события с аннулированием изоляции Сирии являются полным крушением планов Вашингтона как по полному уничтожению данной страны, так и по дальнейшей эскалации противостояния между шиитами и сунитами, арабами и персами, а также между самими арабами.

Фактически создаётся уже единый арабский фронт, способный привести к реальной изоляции и блокаде Израиля – последнего союзника США в регионе.

Закрепляют новое положение и переговоры министров иностранных дел Сирии, Ирана, Турции и России, которые состоялись 10 мая в Москве. Главное в них то, что начал решаться вопрос вывода уже турецких войск и восстановления северных границ республики и обозначился консенсус о недопустимости присутствия американских вооруженных сил и их марионеток.

«Министры провели объективную и откровенную дискуссию по вопросам, связанным с возобновлением отношений между Сирией и Турцией в различных областях, и в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности и официальными заявлениями, опубликованными в рамках Астанинского формата, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», – говорится в заявлении для прессы, опубликованном по итогам встречи.

И тут уже главную роль в переговорах сыграл Сергей Лавров, который с самого начала заявил, что Москва выступает за необходимость сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также необходимость восстановления государственного контроля над всеми ее землями.

Интересно, что представители внешнеполитических ведомств, министерств обороны и спецслужбы четырёх стран договорились там же о подготовке совместными усилиями дорожной карты по достижению единства страны и выводу иностранных оккупационных сил. При этом консультации и встречи чиновников профильных ведомств идут постоянно.

Подобный перелом означает и то, что не были достигнуты, а вернее провалились и региональные планы на этом направлении президента Турции Реджепа Эрдогана, поддерживавшего сирийскую оппозицию и тюркские вооруженные группировки. Фактически реваншистские идеи возрождения Османской империи за счёт присоединения сирийских земель или создания протурецкого протектората полностью рухнули.

Таким образом, ни Эр-Рияд и ни Анкара не достигли своих целей в рамках 13-летней гражданской войны, фактически согласившись на все условия Башара Асада, признав в итоге его режим как единственно легитимный. Соответственно многие повстанческие группы теряют поддержку, а в случае прекращения присутствия американских военных в подвешенном состоянии окажутся и курдские силы, финансируемые и вооружаемые Пентагоном.

Подобные события являются безусловной военно-политической и дипломатической победой Москвы и Тегерана, которые поддерживали и поддерживают Дамаск и сыграли ведущую роль в разгроме сил ИГИЛ-ДАИШ, а также способствовали стабилизации ситуации в республике. Именно Россия и Иран продолжат и дальше влиять на ситуацию внутри Сирии, укрепив сейчас свои позиции.

Правда данный успех попытались приуменьшить и дезавуировать ряд западных СМИ, но это уже похоже на агонию и является реакцией неприятия изменившейся геополитической обстановки как в Сирии, так и в регионе.

Поэтому не зря британское издание The Economist злорадствует, предрекая Дамаску неудачи и обвиняя в неуступчивости:

«Его режим (Асада) до сих пор не сделал ничего, что заслуживало бы новых объятий: ни уступок в отношении политических реформ, ни привлечения к ответственности за военные преступления, ни попыток вернуть домой 6 миллионов сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах».

Англичанам вторит и американская газета The Washington Post, скептически высказываясь о реалистичности восстановления страны в короткие сроки в условиях сохранения западных санкций, которые де арабские страны побоятся нарушать.

В Вашингтоне вообще высказывают через свои информационные рупоры скептицизм по поводу полного урегулирования сирийско-саудовских отношений и способности России помочь Дамаску экономически.

Правда, те же западные СМИ забывают сказать, что даже в условиях тотальных санкций у Москвы и российского капитала сохраняются ведущие позиции для собственных инвестиций и для разработки местных месторождений. Ведь сирийское правительство дало разрешение российским компаниям разведку и добычу нефти. Кроме того, второй по величине сирийский морской порт Тартус был передан в аренду РФ сроком на 49 лет.

А если учитывать иранские и китайские инвестиции, то потребности в финансовых ресурсах будут безусловно покрыты, даже если вдруг арабские державы откажутся вкладывать средства в восстановление экономики. Но пока о последнем речи вообще не идёт и вообще есть реальная перспектива того, что Саудовская Аравия попытается использовать Сирию как форпост борьбы с Израилем и для окончательного выдавливания американских военных из региона.