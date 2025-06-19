Большая проблема для Украины: Россия выносит прямой урок из ближневосточной войны – галичанин-русофоб

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Россия получает драгоценный опыт, наблюдая за войной между Израилем и Ираном, который сможет применить на Украине. Украине же в этом случае поучиться нечему.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио UA Chicago» заявил отпетый русофоб и львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сравнивать это снятие табу с ядерной темы, то оно для России может толковаться очень по-своему. Здесь враг наш будет больше учиться на этой войне, чем мы. Просто потому, что враг обучаем, и его успехи в войне базируются на постоянной модернизации себя. Они постоянно модернизируют дроны. Раньше сбивали дроны пулеметами, сейчас фига с два собьешь, потому что дрон модернизирован. Все стало хуже намного, потому что враг модернизируется, враг учится. Лишь у нас одни непомыльные у власти, «самые профессиональные», вообще, выиграли 100 войн», – зло иронизировал он.