Большая проблема для Украины: Россия выносит прямой урок из ближневосточной войны – галичанин-русофоб
Россия получает драгоценный опыт, наблюдая за войной между Израилем и Ираном, который сможет применить на Украине. Украине же в этом случае поучиться нечему.
Об этом в эфире эмигрантского «Радио UA Chicago» заявил отпетый русофоб и львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если сравнивать это снятие табу с ядерной темы, то оно для России может толковаться очень по-своему. Здесь враг наш будет больше учиться на этой войне, чем мы. Просто потому, что враг обучаем, и его успехи в войне базируются на постоянной модернизации себя.
Они постоянно модернизируют дроны. Раньше сбивали дроны пулеметами, сейчас фига с два собьешь, потому что дрон модернизирован. Все стало хуже намного, потому что враг модернизируется, враг учится. Лишь у нас одни непомыльные у власти, «самые профессиональные», вообще, выиграли 100 войн», – зло иронизировал он.
«Это поучительная война для врага, потому что Иран является союзником России. Удар по Ирану ими изучается как метод ведения войны, очень такой массивной, не такой дозированной, а если летит, то летит все отовсюду. Ну и это – плохие примеры, потому что всякая эскалированная война в мире, она является учебником для нашего врага», – заключил русофоб.
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