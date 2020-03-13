«Большая Сивоха» в стране бабуинов: Никого не жаль

13.03.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Если бы я была каким-нибудь физиогномистом из Европы, далеким от политики, с практикой в швейцарских Альпах и головой, набитой идеями филантропии, то я бы как рассудила? Смешной человек, которого «эти русские» называют большой Сивохой, с доброй улыбкой, похожий на вселенскую бабушку, готовую каждого накормить пирожками, пришел рассказать бабуинам про «миру мир». Но бабуины, эта ошибка природы, живое воплощение теории Ломброзо, прогнали «большую Сивоху» с использованием гласных и согласных, что говорит об их неспособности к ассимиляции в среде нomo sapiens.

Но я-то вынужденная гражданка Украины, поэтому изнутри смотрю на ситуацию по-другому: за что боролись, на то напоролись. Никого не жалко. Пусть Зе-команда делает еще больше реверансов в сторону бабуинов, уничтожает свой язык, свою жизнь и здравый смысл. И дальше доказывает, что совать шпильку в розетку – это хорошо и правильно. Что разводить вшей на теле — это гигиена. Что если СУГС, то можно и убивать. На праздники обращается к несуществующей нации с напоминанием, что главное — это работающий фонарь на улице Бандеры.

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Не жалко ни Зеленского, ни советника секретаря СНБО Сивохо, ни голосовавших за все это кабаре. Ведь тот, кто прикармливает голубей с руки, не жалуется потом, что ему на панамку, видите ли, насрали.

Никто не помешал бабуинам уронить на пол и обматерить «посла мира». Только после их запоздалого задержания началось: «Зеленский слил Сивохо», «Аваков показал, кто на Украине хозяин».

Но мне изнутри, повторюсь, как гражданке Украины, опять все равно — какая разница? Ведь рассуждать в нынешних реалиях, кто в украинской власти «обиженка», а кто на полграмма меньший фашист — это быть адвокатом дьявола.

Больше меня потешили акции протеста, прошедшие по городам и весям нэзалэжной (пикетировали полицию и СБУ), на которых одни бабуины потребовали освободить других бабуинов, — которые Сивохо валяли, и привлечь последнего к ответственности по статье о госизмене.

Примечательно, что ничего дельного о решении конфликта на Донбассе экс звезда КВН все равно бы не сказал. Только по методичке и с галочкой в докладе, чтобы не забыть, кто «в свэкрухы» агрессор.

Но тема-то какова! Любым способом пусть на Донбассе не умирают люди — это, по мнению бабуинов, сепаратизм и госизмена?!.

«Штурмовали» здание областного управления Нацполиции и в Одессе. И глава ведомства вышел к бабуинам, чтобы отчитаться… Как мальчик. Как двоечник у доски.

Вы, кстати, никогда не пробовали попасть на прием к начальнику полиции — хоть как гражданин со своим личным, хоть как журналист за комментарием? В теории вы, конечно, к нему попадете, и даже без знакомств. Но не сразу. А месяцы и месяцы спустя.

А вот так, припереться в темноте, орать под окнами «мать-перемать», «уф-уф» делать, как бабуины… А главный полицейский выходит и заявляет: «Я рассмотрю ваше обращение и передам его в Киев. Думаю, реакция будет уже в ближайшее время».

Где-то в этот момент кого-то грабят или убивают; ребенок, может, пропал, домушники вскрывают квартиру — пофиг, мороз! Главное перед бабуинами выслужиться. Менты нужны, чтобы бабуинистые «забаганки» выполнять и тявкать на задних лапах. А не высунутся из окошка, с хлебом-солью не выйдут, ментовку можно камнями разнести. Или расстрелять. И ничего бабуинам не будет. Ментов новых назначат. Прямоходящие и их сожрут.

Интересным лабораторным материалом оказалась и молодая поросль корреспондентов — все эти девочки-припевочки и мальчики-побегайчики возраста «Когда меня уже посылают на задание, а мнения своего нет». Как подобострастно они заглядывали в глаза бабуинам, как вдохновенно называли их патриотами, с каким придыханием молвили «спасибо!». Словно это интервью Гагарина после полета.

Или мастер-класс от гея-характерника на тему «Как вышить крестиком Кобзаря на маске от коронавируса». Прыг-прыг так рядом с этими вырожденцами…

До такого даже Прибалтика не опускалась и не опускается. Они хотя бы внешне политес блюдут — если какой фашист и выпендрится, то его хоть штрафом для проформы обложат (согласно всяким европейским конвенциям). Ну, как-то так. Нигде больше такого позорища не наблюдается.

Так что хозяин на Украине — даже не Аваков. И не Сорос. Бабуины тут «царь во дворца». Ну а так как обыватель склонен не замечать очевидного, зато падок на штампы и проверку временем, то напомню ему вечное булгаковское: «Если кто-то, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки».

Собственно, «большой Сивоха» уже почувствовал сказанное классиком и, может, даже догадался, что это не КВН, а обыкновенный фашизм.