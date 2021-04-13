«Большая страна в большой игре». Что готовит Путин для Запада?

13.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В предстоящем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин особое внимание уделит внешнеполитическим вызовам для России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет гендиректор Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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По его словам, «Путин всегда играет вдолгую, он – «лидер длинной волны», а это означает, что «послание будет исходить из стратегических приоритетов, а не ситуативных тем».

Политолог обращает внимание, что в ходе недавней встречи с главами думских фракций защите суверенитета страны уделялось значительно большее внимание, чем ранее.

«Впрочем, сложные отношения с западными державами – устойчивая тенденция, отраженная в произнесенной еще в феврале 2007 года Мюнхенской речи российского президента», – отмечает автор.

По его словам, исторически Россия уже проходила через этапы усиливающегося внешнего давления – например, в 1940-х годах, между двумя мировыми войнами или в начале 1980-х.

«Можно ожидать, что Кремль отреагирует на новые факторы развития ситуации в мире (связанные, например, с тактикой администрации Джозефа Байдена или осложнением ситуации вокруг Донбасса) не в стиле «тревожной защиты» (который обычно ассоциируется с КНДР), но в логике спокойной демонстрации возможностей для сдерживания внешнего давления. Владимир Путин не раз давал понять, что Россия – большая страна в большой игре, и этот подход будет выдержан», – резюмирует Орлов.