«Большая свалка»: Кедми объяснил, как Британия использует Украину

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Новости Украины

Великобритания поставляет Украине вооружения и катера, место которым на мусорной свалке.

Об этом в эфире интернет-канала Iton Tv заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, британское оружие на исходе срока годности не сыграет никакой роли на поле боя.

«Они послали с помой катера, сказали: «Мы поставим Украине». Катера, которые они списали, которые надо сдать на металлолом. Но зачем списывать, когда есть большая свалка, которая называется Украина. Мы гордо поставим им и укрепим их», – сказал эксперт.

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«Они послали эти ракеты – примитивные, старые ракеты на исходе срока годности. С помпой три-четыре самолета отправили. Они не имеют никакого значения на поле боя. Понятно, они не для тех видов боев, которые вообще могли бы быть на территории Украины. С каким-то успехом можно применять их в городских боях, но не об этом же идет речь. Это англичане, – заявил Кедми.