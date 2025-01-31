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Успешное наступление российской армии на Украине может спровоцировать масштабное столкновение с Западом, включая обмен ядерными ударами.

Об этом военный журналист Василий Фатигаров заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перспективы нас ждут невеселые. Западные политики прямо заявляют, что готовятся к войне с нами. Рубеж подготовки они себе нарисовали 2026-2027 год. Сейчас они к войне с нами не готовы. Но мы продолжает успешное наступление на территории бывшей УССР. К чему приведут переговоры? Тут все на такую тоненькую ниточку и в любую секунду может развиться в непредсказуемом направлении, что прогнозировать опасно», – сказал Фатигаров.

Он считает, что избрание в США президентом Дональда Трампа «дает какую-то надежду», но российское руководство не питает по его поводу никаких иллюзий.