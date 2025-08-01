Большая война с Западом неизбежна – Артамонов
Коллективный запад не развалится спокойно, он обязательно устроит большую войну, чтобы попытаться удержаться у власти.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё, чему нас учили о крахе западного империализма, оказалось правдой. У Запада стадия войны, она неизбежна, потому что у них полностью выходит из-под власти весь мир.
Если завтра мы переходим на деноминацию сделок в юанях, в рублях, в национальных африканских валютах, а мы уже этим занимаемся, где послезавтра будет доллар? Уже авуары переводятся из доллара в другие валюты.
Если говорить о нефтедолларе, то, получается, и он разрушается. А если говорить о том, насколько российскую экономику можно задушить тем, что якобы мы сидим на нефтяной игле – это глупо, потому что буквально неделю назад я посмотрел данные статистические. У нас нефтяные доходы только на 25% обусловлены бенефисом. А на 75% – совершенно другие товары, кстати, с высокой добавочной стоимостью. Ведь даже алюминий – уже не сырьё, а высокотехнологичный продукт», – сказал Артамонов.
«То есть с этой точки зрения, когда Трамп совместно с европейцами видит, что больше у них нет рычагов давления, они переходят, как учили большевики, к военным аргументам. Вспомните, кстати, почему в свое время, когда у нас еще бытовал научный коммунизм, от которого, кстати, китайцы никогда не отказывались, говорили, что империализм – это высшая стадия капитализма. Да потому что переход к войне напрямую, для утверждения власти ТНК. А они чем сейчас занимаются?
К сожалению, по этой теории, и по практике сегодняшнего дня, ясно, что впереди – военные действия. Ни одна сущность не уходит в небытие сама по себе. Она всегда будет сопротивляться, потому что колоссальная власть, они к этому привыкли за столетия», – добавил он.
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