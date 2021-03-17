Большая зрада: Под музеем майданщиков открыли картежный клуб

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В киевском Доме профсоюзов, который был сожжен майданщиками в 2014 году, сразу за стеной музея Майдана, открыли клуб «спортивного» покера.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Окна», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игра в карты на месте гибели героев Майдана – такие развлечения сейчас в киевском Доме профсоюзов, который сгорел во время столкновений силовиков и митингующих в 2014 году. Новый покер-клуб открыли на месте трагедии», – сообщила корреспондент.

В сюжете подчеркнули, что активисты Майдана и националисты крайне возмущены и требуют закрытия заведения.

«Открыли этот покер-клуб, фактически казино, на пепелище. Почему-то в Освенциме никто никому не предлагает открывать казино», – возмутился участник Майдана Александр Ивашков.

Однако собственники клуба настаивают, что сделали ремонт, а игры совсем не азартные, а спортивные. И закрываться не собираются – говорят, что клуб законный, все договора соблюдены.

«Без автоматов, без казино, а именно клубы спортивного покера», – сказал президент всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко.

Тем не менее, покер-клуб обвиняют в том, что это не спорт, а бизнес, ведь собственники получают прибыль.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что для решения проблемы необходимо натравить на клуб радикалов.

«Это зависит от общественности. Я считаю, что необходимо поднимать волну для того, чтобы изменить эту ситуацию и прекратить проведение игр в месте памяти. Будем делать всё, что в наших силах», – пообещал министр.