Больше беспилотников, ПВО и денег – НАТО пообещал и дальше вооружать Украину

Анатолий Лапин.  
16.10.2025 10:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 151
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Члены НАТО будут и дальше передавать Украине беспилотники, средства ПВО, оружие и технику.

Об этом на заседании Контактной группы по обороне Украины на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявили главы британского и немецкого ведомств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем продолжать и расширять нашу поддержку Украины. Благодаря новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку, на сумму более двух миллиардов евро. В нее войдут зенитные комплексы на общую сумму 500 миллионов долларов. Эти комплексы предназначены для решения ряда неотложных задач Украины. Они включают в себя системы противовоздушной обороны, перехватчики «Пэтриот», радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы… Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины, заключив новые контракты на поставку еще двух зенитных комплексов, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов.

Мы поставим Украине современное противотанковое оружие, средства связи и современное стрелковое оружие. Мы также запустим комплексный проект по модернизации систем вооружения, уже поставленных Украине и продлению сроков службы», – пообещал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Его британский коллега Джон Хили похвастался рекордной помощью Украине в этом году и ее продолжением.

«В этом году Великобритания тратит рекордные суммы на военную помощь Украине, и я могу подтвердить, что только за последние 6 месяцев мы отправили в Украину более 85 тысяч беспилотников. Мы также подписали новое соглашение о промышленном партнерстве с Украиной, которое позволит нам быстро разработать новые усовершенствованные беспилотники-перехватчики, которые будут массово производиться и поставляться в Украину тысячами», – сказал Хили.

