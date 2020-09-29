Больше цирка! Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский телеканал ОНТ сообщил сегодня, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинут на Нобелевскую премию мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявку в Нобелевский комитет направила член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко.

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По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны, сообщает ОНТ.

Белорусские оппозиционные СМИ тут же идентифицировали эту новость как фейк. Они утверждают, что телевизионщики взяли эту информацию с сатирического сайта «Панорама».

Впрочем, выдвижение на Нобелевскую премию мира в этом году уже превратилось в откровенный фарс. Главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков утверждает, что подал заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина. Журналисты сомневаются, что он мог это сделать, тем более, что ранее писатель уже отметился в обнародовании фейковой информации на пресс-конференции президента.

Кроме того, на премию номинирован президент США Дональд Трамп.

Профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев предлагает выдвинуть российского оппозиционного блогера Алексея Навального, который был якобы отравлен «Новичком». Бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск предложил кандидатуру бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее мужа Сергея.

Российский политолог Станислав Белковский решил пошутить и предложил номинировать Навального на премию по литературе, раз уж вокруг премии мира такой ажиотаж.