Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на заседании группы «Рамштайн» официально заявил о причастности стран США, Британии и Франции к ударам по Крыму. Он пожаловался на недостаток ПВО и потребовал разрешения бить западными ракетами вглубь территории РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Саммит НАТО в Вашингтоне отметился серьёзными решениями по ПВО для Украины. Не буду открыто говорить о количестве систем, которые мы получили, но количество систем ПВО, которые не были поставлены – значительное. Это то, о чём было договорено, но не было полностью воплощено. У мира достаточно систем ПВО, чтобы обеспечить то, чтобы российский террор не имел результатов. Призываю вас быть более активными. Мы уже начали работать на F-16, спасибо за эту поддержку пану министру [Ллойду Остину] и вам, дорогие партнёры. Они сбивают ракеты и дроны, они очень эффективны, но их немного. Нам нужен гораздо более крепкий воздушный флот F-16. У меня есть предложения, которые я озвучу, когда пресса выйдет», – сказал Зеленский.

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«Средства дальнего поражения. Я рад, что США, Великобритания и Франция присутствуют здесь. И хочу сказать открыто, чтобы не было никаких спекуляций: благодаря нашей общей смелости мы воплотили очень важные операции, в частности, в Крыму. Они позволили нам вернуть безопасность в Чёрном море и вернуть наш экспорт продовольствия. Сейчас мы слышим, что ваша политика относительно дальнего поражения не изменилась, но мы видим изменения в «Атакамсах», в «Шторм Шедоу» и «Скальпах» – нехватка ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, оккупированной Россией, включительно с Крымом. Мы думаем, что неправильно, что есть такие шаги, нам нужны эти средства дальнего поражения и возможности не только на оккупированных территориях Украины, но и на российских территориях, чтобы мотивировать Россию искать мир. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия таким способом, который восстановит надёжный международный порядок безопасности», – заключил просроченный президент.