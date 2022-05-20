Больше гаубиц: стали известны детали нового пакета военной помощи Киеву от Байдена

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Новости Украины

Гаубицы, тактические машины и другое оборудование входят в пакет военной помощи США Украине на сумму 100 млн долларов, который вчера одобрил президент Джо Байден.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби, опубликованном на сайте ведомства.

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«Возможности этого пакета предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, тогда как российские силы продолжают наступление на востоке Украины», – заявил Кирби.

По его словам, пакет включает в себя:

– 18 гаубиц 155-мм;

– 18 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

– три противоартиллерийские радары AN/TPQ-36;

– полевое оборудование и запасные части.

По информации Пентагона, администрация Байдена уже выделила Украине около 4,6 миллиарда долларов в виде помощи на ведение прокси-войны против России, в том числе около 3,9 миллиарда долларов с 24 февраля.

Напомним, в четверг, 19 мая, Байден одобрил выделение еще 100 миллионов долларов дополнительной военной помощи США для киевского режима.

«По поручению Президента я санкционирую десятый вывод поставок дополнительных вооружений и оборудования для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов. Таким образом, общий объем военной помощи США Украине достиг приблизительно 3,9 миллиарда долларов США в виде вооружений и техники с тех пор, как Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя это решение.

По его словам, американская военная помощь продолжает дополнять прямую финансовую поддержку Украины со стороны США. В совокупности эти усилия, по мнению госсекретаря, укрепляют позицию киевского режима за столом переговоров, помогая навязать Москве выгодный Западу вариант будущего мирного соглашения с режимом Зеленского.

«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его справедливом деле: защите своей страны и демократии. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы добьемся успеха, и демократическая, суверенная и независимая Украина одержит победу», – напутствовал Блинкен киевских подопечных.

В тот же день Сенат США окончательно проголосовал за принятие ранее заблокированной республиканцем Рэндом Полом дополнительной военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов США.