«Больше миллиарда в год» – Зе-рада создала орган с огромными зарплатами и неограниченными полномочиями

Верховная рада Украины назначила работникам Антимонопольного комитета баснословные зарплаты и наделила их неограниченными полномочиями.

Соответствующий законодательный акт №5431 был принят в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О документе резко высказалась депутат Иванна Климпуш–Цинцадзе.

Министерство финансов Украины оценивает расходы на Антимонопольный комитет при условии принятия этого закона в 1 миллиард 200 миллионов в год. Вы, наверное, ни одного закона не найдете, где так бы позорно руководство государственного органа пыталось установить и зафиксировать себе на таком уровне», – сказала она.

«Во время войны они предлагают на уровне закона определить сумасшедшие зарплаты для себя, а также предусмотреть различные премии, что является, по-моему, в это время абсолютным абсурдом. Мы разве уже решили вопросы, касающиеся выплат нашим защитникам, которые несут службу сегодня на самом горячем участке фронта?

В свою очередь, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объяснила, что этот законопроект не только выкачивает из бюджета огромные суммы, но и превращает Украину в полицейское государство, в котором назначенные властью «смотрящие» смогут творить что угодно.

«Это такая системная, последовательная работа по превращению Украины в полицейское государство. Я думаю, что вы общаетесь с бизнесом по всей стране, и бизнес вам уже объяснил, что они сегодня в уголовных делах просто по самую голову, что сегодня почти каждая значимая предпринимательская структура имеет нашествие проверяющих от силовых структур, по уголовным делам, арестованных средств и, как следствие, предъявленного коррупционного требования, что нужно делать, чтобы силовая структура оставила в покое конкретное предприятие.

Я думаю, вам стоит поездить по Украине и послушать, какими нецензурными словами вообще вспоминают сегодня все, что делается в парламенте, потому что люди в стране думают, что все, что делается с их предприятиями, что все, что делается против них, это создал парламент.

Вы делаете Антимонопольный комитет, который по своему усмотрению будет считать вообще, что делать, потому что – законом не определено, в каком конкретно случае, и что Антимонопольный комитет будет делать. Без каких-либо процедур Антимонопольному комитету разрешается врываться в ваше жилье, в ваши офисы, в ваши складские помещения и практически даже в складские помещения, офисы и жилье ваших близких, вашей семьи, разрешается без каких-либо решений суда прослушивать все ваши разговоры, отслеживать все ваши без исключения коммуникации в интернет-системе.

Абсолютно коррумпированная структура создается без правил, ограничений, с репрессивными функциями и еще и заработной платой, которая превышает заработную плату наших воинов на фронте и наших медиков, которые их спасают. Блин, что вы делаете в этом зале, вы можете сказать? Где ваша совесть, мораль и честь?» – истерила Тимошенко.