«Больше не братья»: в Киеве обвинили Варшаву в большой лжи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы, которые ещё вчера выставляли себя лучшими друзьями Варшавы, сегодня должны отказаться от хороших отношений с поляками.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Тезис братства и вообще любых таких манипуляций, должен отойти в прошлое. Этот тезис появился в XX столетии, с его помощью апеллировали к единству, чтобы объединить несоединимое. Это манипуляция. Есть партнёры, есть страны-союзники, и целый ряд других определений, которые передают суть реальных отношений. А бытовое отношение к международной политике стоит слишком дорого», – сказал эксперт.

В частности, он отметил, что Варшава так и не предоставила никаких аргументов, подтверждающих страдания польских фермеров от украинского экспорта.

«Вы видели, чтобы Польша где-то показала цифры, насколько их фермеры страдают? Вот насколько это действительно важный вопрос, какие-то аргументы. Мне ни один эксперт не смог прислать эти цифры, и от Польши таких аргументов я не видел», – добавил он.