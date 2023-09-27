«Больше не братья»: в Киеве обвинили Варшаву в большой лжи

Вадим Москаленко.  
27.09.2023 11:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Украинцы, которые ещё вчера выставляли себя лучшими друзьями Варшавы, сегодня должны отказаться от хороших отношений с поляками.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, которые ещё вчера выставляли себя лучшими друзьями Варшавы, сегодня должны отказаться от хороших...

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«Тезис братства и вообще любых таких манипуляций, должен отойти в прошлое. Этот тезис появился в XX столетии, с его помощью апеллировали к единству, чтобы объединить несоединимое. Это манипуляция.

Есть партнёры, есть страны-союзники, и целый ряд других определений, которые передают суть реальных отношений. А бытовое отношение к международной политике стоит слишком дорого», – сказал эксперт.

В частности, он отметил, что Варшава так и не предоставила никаких аргументов, подтверждающих страдания польских фермеров от украинского экспорта.

«Вы видели, чтобы Польша где-то показала цифры, насколько их фермеры страдают? Вот насколько это действительно важный вопрос, какие-то аргументы. Мне ни один эксперт не смог прислать эти цифры, и от Польши таких аргументов я не видел», – добавил он.

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